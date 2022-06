ÖZDEMIR steht für Offenheit für neue Wähler, für eine jüngereGeneration und einen Hauch Leichtigkeit in der Politik. Kritikerfinden den 42-Jährigen mit den prägnanten Koteletten aber zu glattoder auch zu nett. Im Gespräch wirkt der geschickte Redner meisternst, konzentriert und bescheiden. Plaudereien auf Türkisch inseinem Lieblingcafé in Berlin-Kreuzberg gehören für ihn dazu,blitzschnell schaltet er um und skizziert politische Vorstöße instriktem Einklang mit grüner Programmatik. Die Partei erhofft sichvon dem weltoffenen und telegenen Özdemir jedenfalls neueAufmerksamkeit.

Er hatte einen teils steilen, teils steinigen Aufstieg. DieZuwandererfamilie Özdemir lebt seit mehr als 40 Jahren imschwäbischen Bad Urach, dem türkischstämmigen Sohn waren Demütigungenin der Kindheit nicht fremd. Zu den Grünen kam er mit 15 Jahren mitökologischen Entwürfen für die Kleinstadt. Der gelernte Erzieher warwährend der rot-grünen Regierung zwischen 1998 und 2002innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Dannstolperte Özdemir über die private Nutzung von Vielflieger-Rabattenund einen Kredit des PR-Beraters Moritz Hunzinger. Nach einemStipendium in den USA und der Heirat mit einer Argentinierin zog esÖzdemir zurück in die Politik. 2004 wurde er Abgeordneter desEuropäischen Parlaments, wo er zum Außenpolitik-Experten seinerFraktion avancierte.

Nach einigem Zögern gab der Vater einer kleinen Tochter dieBewerbung für den Bundesvorsitz seiner Partei bekannt. Der Wegverlief nicht glatt. Mitte Oktober scheiterte Özdemir bei seinerBewerbung um ein Bundestagsmandat an den baden-württembergischenGrünen. Unklare Äußerungen zu neuen Kohlekraftwerken musste er teilsrevidieren.

ROTH zeigt sich ungebrochen emotional und kämpferisch. Die 53-Jährige ist eine der wenigen Grünen, die sich in Unterhaltungsshowsebenso wohl fühlt wie in Debatten über Menschenrechte und Ökologie.Einer jüngsten Forsa-Umfrage zufolge hat die Augsburgerin in derBekanntheit in der Bevölkerung mit 35 Prozent mittlerweile sogar Ex-Außenminister Joschka Fischer (32 Prozent) überholt.

Im Europaparlament, im Bundestag, als Menschenrechtsbeauftragteund Parteichefin setzte sich die Parteilinke mit viel Engagement vorallem für Bürgerrechte ein. Die gebürtige Ulmerin wurde zuerstTheaterdramaturgin, dann Managerin der linken Rock-Band «Ton, Steine,Scherben». 1985 kam sie als Pressesprecherin zur Grünen-Bundestagsfraktion.

Nach ihrer ersten Wahl an die Parteispitze 2001 musste Roth ihrmittlerweile errungenes Bundestagsmandat aufgeben, weil noch diestrikte Trennung von Amt und Mandat galt. Nach ihrer erneuten Wahlins Parlament 2002 durfte sie nicht mehr für die Parteispitzekandidieren, an die sie erst 2004 zurückkehrte. Ihre außenpolitischeLeidenschaft gilt der Türkei, wo sie auch regelmäßig ihren Urlaubverbringt.