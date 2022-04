Bei seiner Anhörung im Europaparlament sagte Oettinger am Donnerstag in Brüssel, er sei zwar «der von Deutschland vorgeschlagene Kommissar, aber mit europäischen Verpflichtungen». Er werde keine Partei ergreifen. Der scheidende baden-württembergische Ministerpräsident sicherte auch zu, die Neutralität der EU-Kommission in der Frage der Atomkraft zu achten.