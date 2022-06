Ökostrom-Anbieter erleben einen Boom. Das ist das Ergebnis einer Studie des Marktforschungsinstituts YouGouv Deutschland. Auch unter den Geringverdienern steige das Ansehen der meist etwas teureren Ökostromanbieter. Die vier großen Energiekonzerne RWE, EnBW, Vattenfall und Eon hingegen hätten Sympathien eingebüßt, teilte das Institut am Dienstag (30. Mai) mit. Ihre Imagewerte sanken in den vergangenen Wochen zeitweise um mehr als 20 Prozent. Für die Studie wurden seit Januar 2011 die Imagewerte von 24 Energieanbietern in Deutschland analysiert.