Aber so richtig rund laufen die Geschäfte nicht. Die Konkurrenz im Inland drückt bei Festnetz und Mobilfunk auf Preise und Margen. Mit traditioneller Telefonie ist immer weniger Geld zu verdienen. Kein Wunder, dass die Telekom-Konzerne ihre Geschäfte zunehmend auf den Datenaustausch verlegen. Die Stichworte lauten: Breitband und mobiles Internet. Obermann will dabei an zwei Punkten ansetzen, um den Konzern zukunftsfest und wieder interessanter für Anleger zu machen.