Der US-Präsident besuchte als erstes Staatsoberhaupt die Facebook-Zentrale im kalifornischen Palo Alto - offiziell verkauft das Weiße Haus den Termin als «Town Hall Meeting», was man als «Stadthallen-Treff» bezeichnen könnte, was aber ziemlich angestaubt klingt. Obama sei hier, um für seine Finanzpolitik zu werben, heißt es. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um einen Wahlkampfauftritt.

Der US-Präsident, der auf seiner Facebook-Seite knapp 20 Millionen «Freunde» zählt, bemüht sich um die Jungwähler. Sein Auftritt ist auf Facebook und der Weißen-Haus-Webseite für alle Welt live zu sehen. «Obama mag Facebook. Und Facebook mag Obama», nennt das die «Washington Post». Obama und Zuckerberg - zwei Alphatiere des Internet-Zeitalters reichen sich die Hand.

Kritiker monieren bereits, der Einfluss des Netzwerkes auf den Präsidenten sei zu groß. Gerade ist Facebook mit seinem Washington-Büro ganz in die Nähe des Weißen Hauses gezogen. Und Obamas ehemaliger Sprecher Robert Gibbs wird als neuer Pressechef der Firma gehandelt.

Das Gute an Facebook ist, «dass es sich nicht um eine Einweg-Konversation handelt», erzählt Obama in leicht dozierendem Ton. «Ich spreche nicht nur zu Euch, sondern Ihr sprecht auch zu mir. Wir befinden uns in einem Gespräch, wir sind in einem Dialog.» Das soll cool klingen, ist aber in Wirklichkeit schon etwas abgestanden. Für die Facebook-Generation längst ein alter Hut.

Obama muss sich bei den Jungwählern diesmal gehörig Mühe geben. Keine Frage: Als er Ende 2008 das Weiße Haus eroberte, waren es nicht zuletzt die Jungen, die ihn unterstützten. Zwar versichern in Umfragen nach wie vor 38 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, sie würden auch diesmal eher für Obama als für einen Republikaner stimmen - doch das sind wesentlich weniger als 2008.