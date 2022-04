Petraeus leitet derzeit das US-Zentralkommando und muss noch vom Senat bestätigt werden. Das gilt aber als sicher. McChrystal hatte sich in einem Zeitschriften-Artikel abfällig über mehrere Regierungsmitglieder und Diplomaten geäußert, so auch über Obama selbst.

Der Präsident sagte indessen, seine Entscheidung habe nichts mit persönlichem Beleidigtsein oder Streit über den Kurs zu tun: «Wir stimmen voll über die Strategie überein.» So schwer es ihm gefallen sei, sich von McChrystal zu trennen: «Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung für die nationale Sicherheit.» McChrystals Verhalten habe nicht den «militärischen Standards eines kommandierenden Generals» entsprochen.

Obama versicherte weiter: «Dies ist ein Personalwechsel, kein Strategiewechsel.» In Afghanistan stünden «sehr harte Kämpfe bevor». Alles müsse sich darauf konzentrieren, erfolgreich zu sein, die US-Soldaten und die verbündeten Truppen dürften durch nichts abgelenkt werden.

McChrystal betonte in einer Erklärung seine volle Loyalität für Obama. Er unterstütze dessen Strategie voll und ganz und fühle sich den Koalitionstruppen, den Partnerstaaten und dem afghanischen Volk zutiefst verpflichtet. Aus Respekt vor dieser Verpflichtung habe er seinen Rücktritt eingereicht.

Die von der NATO geführte Afghanistan-Schutztruppe ISAF werde weiter nach der von McChrystal entwickelten Strategie eingesetzt, erklärte NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen in Brüssel. «Auch wenn er nicht mehr der Kommandeur sein wird, so bleibt die von ihm eingeführte Herangehensweise doch die richtige.»

Rasmussen unterstrich weiter: «Unsere Einsätze in Afghanistan werden heute unvermindert fortgesetzt. Wir haben ein starkes militärisches Team in Afghanistan.» Die afghanische Bevölkerung dürfe «keinen Zweifel daran haben, dass wir auch weiterhin unseren Einsatz in Partnerschaft mit ihr durchführen werden».