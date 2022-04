Die Belmer haben es bereits weit gebracht. Ursprünglich waren 107 Städte und Gemeinden mit ihren jeweiligen Konzepten und Strategien im Rennen. Unter ihnen wählte die Jury 23 Kommunen für die nächste Runde aus (wir berichteten). Inzwischen sind nur noch 15 Kandidaten übrig, die nun in den nächsten Wochen unter die Lupe genommen werden sollen. Mit von der Partie: Belm.

Um 9 Uhr am nächsten Dienstag wird die Jury am Rathaus eintreffen. Zunächst stehen Interviews mit den Beteiligten des Belmer Integrationsprozesses auf dem Programm, wie der Erste Gemeinderat Viktor Hermeler gestern berichtete. Um 14 Uhr ist eine Präsentation der Gemeinde geplant, bevor die Jury Einrichtungen in der Kommune besucht.

Wer am Ende zu den Preisträgern gehört, soll im April entschieden werden. Die Preisverleihung selbst folgt im Juni - festlicher Rahmen eingeschlossen. Ausgelobt sind insgesamt 50000 Euro, die die Jury auf bis zu drei Preisträger verteilen kann. Dabei wird unterschieden zwischen Kommunen mit bis zu 50000 Einwohnern, Kommunen mit 50000 bis 200000 Einwohnern und Kommunen mit mehr als 200000 Einwohnern. Neben dem Geld ist den Preisträgern eine Präsentation ihres Engagements mit großer Öffentlichkeitswirkung sicher - ein Aspekt, den Viktor Hermeler besonders schätzt. '"'Wir wissen zwar, dass wir gute Arbeit machen. Dies aber von neutraler Seite bestätigt zu bekommen ist ein echter Imagegewinn.'"'