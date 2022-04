Angesichts der finanziellen Situation im Gemeindesäckel sehe er derzeit eigentlich keine Möglichkeiten zur Anschaffung der gewünschten Ortsplan - beziehungsweise Informationstafeln, sagt nun Jürgen Hirlehei, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Natürlich unterstütze er nach wie vor, wie alle anderen Vertreter im gemeindlichen Rat auch, den vor kurzem von den Westerkappelner Bündnisgrünen geäußerten Wunsch nach mehr und vor allem modernerer Information. Der Einwand des Fraktionsvorsitzenden der Bündnisgrünen, Martin Ufermann, während der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause: „Der einzige Ortsplan am Alten Gasthaus Schröer ist doch eher antiquiert.

Nun, das sei alles eine Frage des Geldes, so Hirlehei. Der Ruf nach Sponsoren, die ja für die Finanzierung solcher Tafeln sorgen könnten, sei immer schnell zu vernehmen. Nach seiner Meinung sind allerdings die örtlichen Unternehmen mit der Unterstützung bei der Erstellung der Westerkappelner Ortsbroschüre sowie bei der Anschaffung eines gemeindlichen Dienstwagens schon reichlich „gemolken“ worden. Aber vielleicht fänden sich trotzdem Interessenten, „wir arbeiten dran“.

Für Interessenten: Die Verwaltung hat für das Vorhaben „Ortsplan- und Informationstafeln“ bereits verschiedene Angebote eingeholt. So habe zum Beispiel die Firma, die auch für den Ortsplan neben dem Alten Gasthaus Schröer verantwortlich sei, angeboten, in digitaler Form aktualisierte Stadtplankarten zu erstellen, die in einem digitalen Druckverfahren auf eine selbstklebende Spezialfolie gedruckt würden. Zum Aufstellen der Karten würden „solide formschöne“ Alurahmen verwendet. Gesamtkosten (alles inklusive): rund 3800 Euro für ein Exemplar (rund 10000 Euro für fünf Exemplare).

Die Firma biete zusätzlich an, zur Finanzierung Sponsoren zu akquirieren, die sich mit ihrem Logo auf anzubringenden Alu-Seitenteilen neben der Ortsplankarte präsentieren könnten. In diesem Fall seien jedoch von den Sponsoren neben den genannten Gesamtkosten noch Kosten in Höhe von rund 9200 Euro für die benötigten Werbe-Aluträger sowie bis zu 400 Euro je anzufertigende Werbetafel aufzubringen.