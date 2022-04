Auf einer Wiese neben der A1 bei Bramsche kam dieser Sattelschlepper am Samstag zum Stehen. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache für den Unfall, bei dem der 35-jährige Fahrer am Samstag unverletzt blieb, noch nicht geklärt. Der Schaden wird auf 40000 Euro geschätzt. FOTO: Archiv Vermischtes Nur ein Lkw völlig neben der Spur 09.04.2007, 22:00 Uhr

Die vom ADAC befürchteten Riesen-Staus an den beiden A-1-Baustellen bei Osnabrück gab es am Osterwochenende nicht. Nur ein verunglückter Lastwagen sorgte am Samstag vorübergehend für Verkehrsstörungen.