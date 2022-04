Aber nicht die farbige Blütenpracht, sondern der anschließende Reichtum an Früchten ist es, der das Gelände zum Naschwald macht. Eicheln und Kastanien, Holunderbeeren und Holzäpfel sollen den Tisch für Vögel, Insekten, Bodengetier und auch die Menschen decken. Die Pflanzaktion für den Naschwald soll noch im November dieses Jahres beginnen. Auf 2000 Quadratmetern werden 2000 Pflanzen gesetzt. Dort sollen die jungen Menschen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert werden. Imke Wedemeyer, Geschäftsführerin des Piesberger Gesellschaftshauses, und Rainer Sökeland, einer der am Projekt mitwirkenden Nachbarn des Geländes, haben verschiedene Partner gewinnen können. „Manche wie etwa Hellmann Logistics unterstützen uns finanziell, die Stadt greift uns bei der Ausführung unter die Arme“, sagte Wedemeyer. Die anschließende Pflege des Naschgartens werden Schüler der Thomas-Morus-Schule in die Hand nehmen.

Jetzt werden noch Sponsoren für „das Biotop mit Mensch“ gesucht, die bei der Finanzierung von Bäumen und Sträuchern helfen.