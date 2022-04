Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Notizen zum VfL-Saisonfinale 18.05.2000, 22:00 Uhr

Osnabrück(ab) Karten für das Spiel in Berlin: Tickets für das Aufstiegsmatch des VfL am 28. Mai bei Union Berlin werden am heutigen Samstag ab 13 Uhr in den Stadionbereichen Ost und West an jeweils einer Extrakasse verkauft. Dem Nordmeister sind 1200 Karten zugeteilt worden. Der freie Vorverkauf für das Heimspiel des VfL gegen die Berliner am 1. Juni (20.20 Uhr) beginnt am kommenden Montag um 9 Uhr an sechs Kassen im Nordbereich des Stadions. Pro Person werden höchstens vier Karten abgegeben. Wer den Anspruch auf ermäßigte Karten hat, sollte das durch den entsprechenden Ausweis dokumentieren können.