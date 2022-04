18 laufende Meter dieses in der Bäckerei Krüssel produzierten köstlichen Rosinenbrotes hatten die Frauen frisch aus dem Emsland mitgebracht. Hunderte Gäste griffen beherzt zu - und wer wollte, konnte anschließend weitere "landestypische" Kostbarkeiten probieren: Bier aus dem Emsländer Brauhaus in Lünne oder aber aus Haselünne stammendes "Moorwasser", einen Likör, der sich - serviert im eßbaren Waffelbecher mit Schokoladenüberzug - ebenfalls schnell als "Renner" erweisen sollte. Um den Absatz zu beschleunigen, griffen einige Meppener Wirte, die zusammen mit weiteren touristischen Anbietern für einen Tag nach Essen gereist, um sich zu informieren und gemeinsam die Werbetrommel zu rühren, selbst mit ein.

Dafür hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourist Information Meppen Zeit, mit gezielter Ansprache und mit vielfältigem Prospektmaterial für die Kreisstadt zu werben. Mit Torfstechen, Paddel- und Pedaltouren, Boßelspaß und sonstige Pauschalangeboten will man in diesem Jahr zusätzliche Interessenten für die Region gewinnen. TIM-Geschäftsführer Manfred Büter begrüßte vor allem den gemeinsamen Auftritt mit den Nachbarkommunen: Mit den Meppenern hatten sich die Städte Haren und Haselünne sowie der Hümmling zum "Marktplatz Emsland" zusammen getan. Auch Lingen und Papenburg waren hier mit von der Partie (siehe die Seite Emsland).

Die Stadt Haren, die sich zum 22. Mal in Essen präsentierte, nimmt unter den touristischen Anbietern aus der Region an Ems und Hase mit mehr als 780 000 Übernachtungen (Emsland: gut zwei Millionen) nach wie vor die absolute Spitzenposition ein. Bürgermeister Bernd-Carsten Hiebing und Stadtdirektor Dieter Schultejanns zeigten sich während eines Pressegespräches anlässlich der Messe optimistisch, dass sich die Zahl weiter steigern lassen werde. Familienferien, Aktivurlaub, Radtourismus stehen erneut oben an. Zusätzlich setzt man in der traditionsreichen Schifferstadt auf das Reiten: Eine spezielle Reitwanderkarte zur Erschließung von ausgewiesenen Wegen im Raum Haren/Lathen wurde zur Messe druckfrisch präsentiert, ebenso eine umfangreiche Gästeinformation unter dem Titel "Haren von A bis Z".

Positiv sieht auch der Geschäftsführer des Ferienzentrums Schloss Dankern, Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen, die Entwicklung. 4 230 Betten werden in der riesigen Anlage rings um das historische Gemäuer vermarktet. Im letzten Jahr wurden 620 000 Übernachtungen registriert, es gibt Anzeichen für einen neuerlichen Anstieg: Die Belegungsquote für die gesamte Saison liegt schon jetzt bei 67 Prozent. Am heutigen Montag beginnt in Dankern die Saison. 60 Reisebusse mit insgesamt 2 000 Kindern werden zum Auftakt erwartet...

Nicht ganz so turbulent wird der Start in der Stadt Haselünne sein, die vornehmlich Tagesgäste anzieht und auf dem eigenen Stand in Essen eine Probe vom "Wacholderabitur" bot. Der Hümmling setzt auf "Pauschalen" und vermehrt ebenfalls auf das Radwandern.

Gestern abend schloss die Messe ihre Tore. "Wir sind mit dem Ergebnis bestens zufrieden", hiess es unisono bei den Akteuren aus dem Altkreis Meppen. Auch Petra Rosenbach, Mitarbeiterin der "Emsland-Touristik" ("Das Emsland kommt sehr gut an!") und die Vorsitzende des Touristikverbandes Emsland, Marianne Hiebing, zeigten sich zuversichtlich, dass die Saison 2001 nach diesem Auftritt und nach den vor wenigen Wochen auf der ITB in Berlin erzielten Ergebnissen (wir berichteten) ganz einfach ein Erfolg werden müsse.