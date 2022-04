Nokia-Chef Olli-Pekka Kallasvuo bei der Consumer Electronics Show 2010 in Las Vegas (Archiv). FOTO: Archiv Vermischtes Nokia enttäuscht trotz Gewinnsteigerung 22.04.2010, 13:18 Uhr

Der weltweite Siegeszug der Smartphones macht dem Branchenführer Nokia zu schaffen. Trotz einer Gewinnsteigerung von 122 auf 349 Millionen Euro innerhalb von zwölf Monaten konnte das finnische Unternehmen in seiner Zwischenbilanz für das erste Quartal am Donnerstag fast nur enttäuschende Zahlen präsentieren. Der Kurs der Nokia-Aktie brach nach Bekanntgabe der Zahlen in Helsinki um 14 Prozent ein.