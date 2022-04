Zum Beispiel ging es um die Umwandlung der Ortsfeuerwehr Bissendorf in eine Schwerpunktwehr. Die Nähe zur Autobahn mache die Aufrüstung zur ranghöheren Wehr sinnvoll, so Brockmann. Sollte die Umwandlung genehmigt werden, hat die bisherige Stützpunktwehr Anspruch auf einen leistungsstärkeren Rüstwagen. Nicht nur im Fahrzeugpark macht sich die Umwandlung bemerkbar, diese hat auch Auswirkungen auf das Personal. Es bleibt zwar bei der gleichen personellen Stärke, die Führungsriege wird allerdings vergrößert.

Was die Feuerwehrhäuser im Gemeindegebiet angeht, ist Brockmann zufrieden. Der größte Wunsch, nämlich ein neues Feuerwehrhaus in Ellerbeck, steht kurz vor der Vollendung. Demnächst sei an eine Erweiterung des Schulungsraumes in Jeggen zu denken, so der Gemeindebrandmeister.

Auf der Prioritätenliste ganz oben steht ein neues Tanklöschfahrzeug für die Wehr Schledehausen. Seit vielen Jahren lebe man dort mit einer Übergangslösung. 2009 wird nun das neue Fahrzeug bestellt, bestätigte Ordnungsamtsleiter Bernd Stegmann, die Kosten seien deshalb im Haushaltsansatz für 2009 aufzunehmen.

Noch größere finanzielle Brocken werden 2012 bis 2016 zu Buche schlagen. Drei Großfahrzeuge müssen dann ausgewechselt werden.

Ein weiterer Knackpunkt könnte die Bezuschussung für die Lkw-Führerscheinausbildung von Feuerwehrkameraden werden. Die Ausbildung habe sich wesentlich verteuert, die Gemeindewehr brauche versierte Fahrer, daher müsse auch der Zuschuss angeglichen sein, so Brockmann. Aktuell notwendig – und damit ein Posten für den Nachtragshaushalt – ist die Wartung der Drehleiter Schledehausen und die Wartung der unabhängigen Löschwasserentnahmestellen.

Die Umstellung vom analogen zum digitalen Funkverkehr – eine jahrelange Diskussion und noch immer viele Fragezeichen, so das Fazit einer Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten, von der Bürgermeister Halfter berichtete. Im nächsten Jahr beginnt die Polizei mit dem Einstieg in den digitalen Sprechfunk. Die Geräte seien allerdings nicht feuerwehrtauglich. Weil Feuerwehr und Polizei aber zusammenarbeiten sollten, ist ein „Schulterschluss“ nötig, so Guido Halfter. Seine Idealvorstellung: ein Digitalfunknetz mit kreisweiter Reichweite und Nutzbarkeit für Polizei und Feuerwehren. Da Digitalfunk nicht zum Nulltarif zu haben ist, muss sich die Gemeinde nicht nur auf Umrüstungskosten, sondern auch auf laufende Gebühren einstellen.