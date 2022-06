Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Noch Tickets:: Halbfinalpartien nicht ausverkauft 12.07.2011, 15:12 Uhr

Für die Frauen-WM-Halbfinals sind noch viele Tickets auf dem Markt. Für das Spiel zwischen Deutschland-Bezwinger Japan und Schweden in Frankfurt am Main waren am Dienstagnachmittag noch rund 1500 Restkarten erhältlich.