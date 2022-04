„Bis zu seinem fünften Lebensjahr war Nils so normal entwickelt wie alle Kinder“, berichtet Heike Brömstrup, die Mutter von Nils. „Dann begannen erste Symptome, wie Konzentrationsmangel, Lustlosigkeit und schließlich ein verändertes Gangbild. Dennoch konnte zunächst kein Arzt eine Diagnose stellen. Erst später, als Nils selbst erkannte, dass er bald nicht mehr würde laufen können, fand eine Kinderklinik heraus, dass Nils an MLD leide.“Bei dieser noch sehr unerforschten Krankheit fehlt im Blut ein Enzym zum Abbau von Giftstoffen. Diese Giftstoffe greifen die weisse Gehirnmasse und die Nervenbahnen an. Dadurch wird die Leitung zwischen dem Gehirn und den körperlichen Funktionen unterbrochen.„Irgendwann war der Tiefpunkt erreicht.“, fährt Frau Brömstrup fort, „Nils konnte nicht mehr sprechen und hatte sich in seine eigene Welt zurückgezogen. Aber meine Lebensaufgabe ist es, für Nils etwas zu tun. Und seit er in der Schule ist und die Wassertherapie bekommt, lebt er auf“.

„Im warmen Wasser geht es hauptsächlich darum, Verkrampfungen zu lockern“, erläutert Frauke Kellersmann, die sich liebevoll und engagiert um Nils kümmert. „Trotz der Spastik ist die Beweglichkeit der Gelenke in den letzten Jahren gleichgeblieben“, fährt Frau Kellersmann fort, „und das liegt nicht nur an unserer Arbeit, sondern auch an der Delphin-Therapie, die Nils im vergangenen Jahr in Florida bekam und auch in diesem Jahr wieder bekommen wird. Die Berührungen des Delphins geben noch ganz andere Impulse als das ohnehin angenehme Wasser, was sich positiv auf das zentrale Nervensystem auswirkt. Nach den zwei Wochen an und in der Delphin-Bucht in Key Largo konnte Nils seine Hände allein öffnen und den Kopf freier bewegen“.

Die Aufenthalte in Florida, die jeweils 15 000 Euro kosten, waren jedoch nur möglich geworden, weil durch eine Spendenaktion im vergangenen Jahr der notwendige Betrag zusammen gekommen ist. „Diese Anteilnahme an unserem Schicksal und der wieder wache Blick meines Sohnes für seine Umwelt geben mir die notwendige Kraft, Nils das Leben weiterhin angenehm zu machen“, bekräftigt Heike Brömstrup.

Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, erreicht Mutter und Sohn im Internet unter www.nilsundheike.de.