"Man, die wollen es aber auch genau wissen", schluckt der 61-Jährige nach einem ersten Blick auf den Antrag. Los geht es mit den "persönlichen Verhältnissen" des Antragstellers und seiner Partnerin: "Kann er/sie - Ihrer Einschätzung nach - mindestens drei Stunden täglich einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen?", heißt es da. Für ihn selber könne er das selbstverständlich beantworten, so der Langzeitarbeitslose, der noch bis August Anspruch auf Arbeitslosengeld hat: "Aber für meine Partnerin würde ich auf jeden Fall ,nein' angeben. Ich kann doch nur für mich sprechen." Was, so der 61-Jährige, wenn seine Einschätzung falsch sei: "Muss meine Partnerin dann Konsequenzen befürchten?"

Große Probleme fürchtet er auch bei den Angaben zur Vermögenssituation. Dass jeder über sich selbst Angaben machen müsse, sei klar. "Aber was ist mit Leuten, die in einer Wohngemeinschaft leben? Oder bei Witwe Bolte zur Untermiete?" Es könne doch wohl niemand, der mit jemandem "nur" in einer Wohngemeinschaft lebe, dazu gezwungen werden, Auskunft über Vermögen und Einkommen zu geben. Dasselbe gelte auch für die Frage nach möglichen Schadensersatzansprüchen, die "eine im Haushalt lebende Person" gegenüber anderen habe. "Heißt das, wenn mein Mitbewohner 10000 Euro Schadenersatz bekommt, kriege ich kein Arbeitslosengeld?"

Probleme sieht er auch bei den Fragen nach dem Wohnraum. Bei einem Empfänger von Arbeitslosenhilfe habe sich bislang niemand dafür interessiert, ob seine Wohnung "angemessen" sei. "Steht jetzt die große Umzugswelle an?"

Insgesamt, so der 61-Jährige, sei das Ausfüllen etwa so schwer wie bei einem Lohnsteuerjahresausgleich, "nur wollen die hier wesentlich mehr wissen". Zudem würden "viele, die Probleme mit langen Texten haben, zurückschrecken", befürchtet er angesichts der 38 Seiten umfassenden Erläuterungen im besten Amtsdeutsch. Bei den neuen Regelungen geht es seiner Auffassung nach nur darum, Geld zu sparen. "Arbeitsplätze werden so nicht geschaffen. Höchstens bei denen, die dabei helfen, die Anträge auszufüllen."