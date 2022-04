Als Schicksalsjahr bezeichnete Reinhard Alscher, Kreisvorsitzender der MIT Osnabrück-Stadt, in seiner Begrüßungsansprache das angebrochene neue Jahr: Die deutsche Bundesregierung stehe mit ihrem Programm '"'Sanieren, reformieren und investieren'"' unter besonderem Zeitdruck: Griffen die Reformbestrebungen der CDU/SPD-Koalition nicht, führe dies zu großen politischen Verwerfungen in 2007. Für den Einzelnen als konkretes Gespenst an der Wand: '"'Wer weiter jammert, riskiert den Absturz.'"' Was also tun? '"'Lust am Leben, an mehr Eigenverantwortung und an der Familie'"' - das sind, ganz im Sinne der aktuellen '"'Du bist Deutschland'"'-Kampagne, einige der Wünsche Alschers an die deutschen Bundesbürger. Zugleich richtete sich seine Ansprache auch an die so genannten Global Player: Diese seien verpflichtet, ihre Mitarbeiter fair und anständig zu behandeln.