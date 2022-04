Auch in der Grafschaft spielte der VfL mit den Nerven seiner Anhänger. Alles sah schon nach einem glatten 3:0-Erfolg der Osnabrücker aus, als sie ohne Not in der Schlussphase der Eintracht das Feld überließen. Ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, denn die Gastgeber nutzten die Lethargie des VfL zu zwei Treffern durch den starken Stürmer Bertino Nacar (88./90. +1). Und wenige Sekunden später hatte sogar Kollege Nail Kaplan das 3:3 auf dem Fuß, doch VfL-Keeper Tino Berbig verhinderte mit einer mutigen Parade die Peinlichkeit. Unmittelbar danach pfiff der Meppener Schiedsrichter Hendrik Pstrong ab.VfL-Trainer Karsten Baumann war aufgrund des Leichtsinns seines Teams verärgert wie nie zuvor in dieser Saison. „Was in den letzten zehn Minuten passierte, das möchte ich lieber nicht kommentieren. Denn sonst vergreife ich mich im Ton“, meinte der 39-Jährige – und sagte damit alles. Sein klarer Befund: „Die Schlussphase war eines Drittligisten nicht würdig."Höchst professionell hatte der VfL die Partie begonnen, war schon in der ersten Minute in Führung gegangen, als der von Beginn an mitwirkende Henning Grieneisen eine Flanke von Michael Lejan volley in die Maschen drosch. Und auch in der Folgezeit schien alles seinen Gang zu nehmen, denn die Gäste zogen ein schwungvolles Angriffsspiel auf mit guten Chancen für Björn Lindemann (15., Lattenkracher nach Flanke von Thomas Reichenberger) und Niels Hansen (22., Flachschuss, der gute Torwart André Lange ist zur Stelle) . „Vielleicht waren wir uns zu sicher und dachten, hier mit geringem Aufwand über die Runden zu kommen“, kommentierte Lindemann den phlegmatischen Auftritt in der letzten Viertelstunde vor der Pause, als die Eintracht bei drei guten Möglichkeiten dicht vor dem Ausgleich stand, wobei der quirlige Brode das Leder an die Querlatte setzte (35.). Nur mit Glück überstand der VfL diese Drangperiode der spielstarken Nordhorner.Die frühe Einwechslung von Matthias Heidrich (55.) gab dem VfL-Spiel mehr Stabilität, ermöglichte eine bessere Spielkontrolle. Immerhin wurden keine Chancen zugelassen und die eigenen genutzt, als zunächst Lindemann nach der genauen Hereingabe des sehr effizienten Lejan (78.) und der für Grieneisen (gute erste Hälfte) gekommene Benjamin Siegert (79.) mit ihren Toren die Weichen auf Sieg stellten. Was danach folgte, wird sicherlich Gegenstand einer Mannschaftsbesprechung sein, in der Baumann das sagen wird, was er seinen Zuhörern bei der Pressekonferenz vorenthielt. Denn dass man ein Spiel, das man letztlich auch ohne großen Glanz klar dominiert, am Ende fast noch herschenkt, darf Profis mit gewissen Ansprüchen nicht passieren und ist mehr als fahrlässig.