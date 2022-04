Eine Handvoll weißer Tupfen bewegt sich kaum erkennbar am anderen Ende der Wiese. Ohne zu wissen, was in der Ferne passiert, marschiert Otto Normalwanderer wahrscheinlich unbeeindruckt weiter. Nicht aber, wer mit Elke Schmelzer unterwegs ist. „Dort hinten balzen die Großtrappen. Sie haben ihr helles Untergefieder nach außen gestülpt und tanzen, umsich gegenseitig und ihre Hennen zu beeindrucken.“ Durch das Fernglas, mit dem jeder Exkursionsteilnehmer ausgerüstet wurde, oder durch das Fernrohr, das Schmelzer immer mitnimmt, rückt das seltene Schauspiel in Sichtweite.

Elke Schmelzer, die Biologin, ist Outdoor- und Freizeitmanagerin der St.-Martins- Therme&-LodgeamNeusiedler See, ganz im Osten Österreichs. Während des Sonnenaufgangs, der Zeit, die sie besonders liebt, hat sie ihre Gäste noch schlafen lassen. Aber gegen 8.30 Uhr sammelte sich ihr Grüppchen am Kleinbus, ausgerüstet mit Landkarten, Ferngläsern und Fotoapparaten, manche sogar mit Artenbestimmungsbüchern.

Dann startet die Exkursion in den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, zuerst per Bus, dann zu Fuß über Feldwege und Dämme, Beobachtungstürme hinauf. Vorbei an Weingärten, kleinen Waldstücken, Dünenundstrahlenden Salzlacken, an Weiden von Graurindern, Wasserbüffeln, Wildpferden und weißen Eseln. Immer wieder gibt es Pausenzum Schauen, zum Entdecken: Flussregenpfeifer, Schmetterlinge, Graugänseundihre Gössel . . . Wer kein wissender Vogelfreak ist, dem bleibt eigentlich nur eine Exkursion mit dem Experten, um die Vertreter seltener Arten aus dem Gewimmeldes Federviehs herauszufindenundgebührend zu bewundern. Solche Tourenorganisieren das Nationalparkzentrum in Ilmitz unddie St.-Martins- Therme & -Lodge. Die im November 2009 eröffnete St.- Martins-Lodge ist der jüngste Hotelneubau der Region. Wie eine Schnecke hat er sich am Rand des Nationalparks in die Ebene gekringelt. Das Haus wirbt damit, „die erste Lodge Mitteleuropas“ zu sein.

Es gibt durchaus Skeptiker, die mit dem Begriff Lodge in St.-Martins-Lodge nicht so viel anzufangen wissen. Vor allem die Größe des Gebäudes – immerhin 150 Zimmer nebst Therme mit Rutsche und entsprechendem Parkplatz – widerspricht ihren Vorstellungen. Hinzu kommt ein Problem, dessen Lösung in den Händen der Natur liegt. Hotel und Therme wurden natürlich nicht in den Nationalpark gepflanzt, sondern ließen einen vorhandenen Schandfleck in der Landschaft, eine ehemalige Kiesgrube, verschwinden. Das bringt aber mit sich, dass raschelndes Schilfundschnatternde Gänse noch nicht bis an die Terrassen vorgedrungensind. Es dauert, bis das Gewachsene das Gebaute umarmt. Jene, die dem gewagten Begriff Lodge zustimmen, haben reichlich Argumente dafür, dass das Konzept auch diesseits von Afrika funktioniert. Das Überzeugendste ist die Nähe zur Natur. Und auch im Wellness-Bereich spielt die nahegelegene Natur mit. Für die Therme sprudelt das Wasser aus 860 Meter Tiefe. Das warme Nass ist heilsam bei diversen Problemen mit Knochen, Herz und Seele. Die Saunen heißen Pannonische Sauna oder Kieselsauna, die Dampfbäder bekommen ihr Aroma vom Salzgras oder von Steppenkräutern. Bemerkenswerter als alles Ambiente ist das Entdeckerkonzept des Hauses. Die vier Mitarbeiter der Outdoor- und Freizeitabteilung, diplomierte Biologen, Geologen und Naturpädagogen, laden täglich zu Exkursionen in den Nationalpark ein. Zujeder Tageszeit. Stockfinster ist es. Elke Schmelzer und ihr Safari- Trüppchen, ausgerüstet mit Nachtsichtgeräten, hoffen, eine Fledermaus zu sehen. Oder eine Eule. Manche sehen eine solche in den Ästen hocken. Andere nicht. Fasziniert sind alle.

