Nicht alle aber sind in Neuseeland geblieben: Zu klein ist dort doch die Szene. «Es gibt in Neuseeland ungefähr vier wichtige Städte. Im Vergleich zu Deutschland sind es aber kleine Städte. Das bedeutet, man kann eine Neuseeland-Tour an zwei Wochenenden schaffen», sagte Karoline Tamati, die unter dem Namen Ladi6 firmiert, der Nachrichtenagentur dpa.

Eine besonders ausdrucksstarke Stimme besitzt Karoline Tamati (30), die gerade ihr kraftvolles Album «The Liberation Of...» veröffentlicht hat, das zwischen Handclaps, schneidenden Beats, Bläsersätzen und Orgelsound einen fein austarierten Platz zwischen Hip-Hop und Soul eingenommen hat.

«Ich interessierte mich schon für Hip-Hop, als ich auf der Highschool war. Besonders hat mich die Performance interessiert, das ganze B-Boy- und B-Girl-Zeug. Das hat mir Spaß gemacht», sagt Ladi6.

Auch wenn die Sängerin samoanischer Herkunft ihr Album in Berlin aufgenommen hat - wo sie inzwischen auch für einige Monate wohnt -, die Preise heimst sie bisher noch in ihrer neuseeländischen Heimat ein. Aber das muss ja nicht so bleiben, denn «The Liberation Of...» hat genug Groove, um sich in einem heißen Sommer richtig zu entfalten.

Einen Schritt weiter ist schon Brooke Fraser: Die neuseeländische Sängerin eroberte mit ihrem Song «Something In The Water» (schöner Männerchor!) gerade auf Anhieb Platz neun der deutschen Single-Charts. Mit ihren 26 Jahren kann sie schon auf eine lange und erfolgreiche Karriere mit zahlreichen Auszeichnungen zurückblicken. Ihr Debüt «What To Do With Daylight» erschien bereits 2003, ihr aktuelles Album «Flags» (VÖ: 1.7.), ihre erste Veröffentlichung in Europa, stellt sie als eine beschwingte Singer-Songwriterin vor, die manchmal an Amy Macdonald erinnert. Schöner Pop für den Sommer - mal beschwingt und mal besinnlich.

Unter «fremder Flagge» segelt auch Annabel Alpers, die ihr Projekt Bachelorette genannt hat. Auf ihrem selbstbetitelten dritten Album entpuppt sie sich als Engel im Elektroland. Verhallt im Echoland lagert sie Schicht auf Schicht zu himmlischen Gefilden. In Bachelorettes Elysium zischt, zirp und schnarren die Elektrosounds, trifft der Pinball-Wizard auf breite Orgel-Wände, an denen sich Annabel Alpers entlanghangelt. Ganz auf Stimmung setzt sie mit ihrer aus allen Richtungen kommende Sirenstimme. Und eine Art Folksong («The Light Seekers») hat sie in ihren psychedelischen Pop auch noch reingeschmuggelt. Annabel Alpers, die inzwischen an der amerikanischen Ostküste lebt, hat ihr Album in England, Libyen und den USA aufgenommen.