Eine mehrfach verschwenkte Fahrbahn statt gerader Asphaltpiste - so präsentierte Udo Fronzek den neuen Plan für den Ausbau des Osterkamps. Anwohner hatten in einer Versammlung Sorgen geäußert, ihre Straße könne zur Rennstrecke und Abkürzung zwischen City und Ostumgehung werden. Die dort gemachten Vorschläge zur verkehrsberuhigten Gestaltung fanden sich in den neuen Planungen wieder. Allerdings hat sich dadurch die Anzahl der Parkplätze von 26 auf 14 reduziert. Da die Grundstückseinfahrten genügend Abstellmöglichkeiten bieten, erwartet der Mitarbeiter des Tiefbauamtes jedoch keinerlei Parkplatzprobleme.

Auch die Osterkampanwohner äußerten sich grundsätzlich zufrieden. Lediglich Absenkungen von Bordsteinkanten für alte Leute oder die Auswahl des Gehwegpflasters waren nach Ende der Sitzung noch Gesprächsthemen. Ebenfalls anwesende Anlieger des Kleinen Kamps erhoffen sich durch den vergrößerten Kanalrohr-Durchmesser eine Verminderung ihres "Wasserproblems". Gerda Hövel freute sich über die konstruktive Beteiligung und rege Teilnahme an der vorherigen Anliegerversammlung. Die Ortsbürgermeisterin rechnet mit einem Baubeginn nach Ostern und Fertigstellung im Spätherbst.

Infotafeln an den Einfallstraßen nach Melle sollen künftig Touristen und Lieferanten die Orientierung in der Meller Innenstadt erleichtern. Deshalb hatte der Ortsrat die Verwaltung mit der Suche nach geeigneten Standorten beauftragt. Das Ergebnis erschreckte die Mitglieder des Ortsrates. "Die Luxusversion ist schön, aber nicht bezahlbar", fand Dr. Heinz Flacke vom zuständigen Arbeitskreis die veranschlagten 85000 Euro für fünf Standorte entschieden zu hoch. An den Stadtplänen vor den Ortseingängen sollten nach dem Verwaltungsvorschlag 30 Meter lange Parkbuchten mit Bordsteinen eingerichtet werden, damit Lkw gefahrlos abgestellt werden könnten.

"Es sollten keine Parkplätze für Lkw geschaffen werden", meinte Annegret Mielke. Die Nutzung vorhandener Bushaltestellen und innerörtliche Möglichkeiten sollten erwogen werden, regte Erich Walkenhorst "Sparversionen" an. Fronzek, Flacke und Hans-Jürgen Tiemeier warnten aber auch vor Billiglösungen mit geschotterten Randstreifen, die, wie an der Krukumer Straße in Riemsloh, nach kurzer Zeit absacken und ständige Folgekosten verursachen. Auf die immer stärkere Verbreitung von Navigationssystemen wies Friedrich Hoppenbrock hin. Deshalb könne sich das Problem umherirrender Lastkraftwagen in wenigen Jahren von selbst erledigen.

Trotz steigender Ausleihzahlen sind die Einkünfte der ansonsten florierenden Stadtbibliothek rückläufig, erfuhren die Ortsratsmitglieder bei einem Besuch der Bücherei vor der Sitzung. Ursache: Mit weniger Leseausweisen (15 Euro pro Jahr) werden immer mehr Bücher ausgeliehen. "Kurzzeitausweise" und "Probeausweise" zählten zu den Vorschlägen der Besucher, die allerdings zusätzlichen Verwaltungsaufwand erfordern.

"Leseausweise für ein ganzes Jahr sind schöne Weihnachtsgeschenke", forderte Ortsbürgermeisterin Gerda Hövel solidarische Unterstützung. Die Leiterin der Einrichtung, Ulrike Koop, bezeichnete die Stadtbibliothek als bildungspolitisches "Schatzkästchen".