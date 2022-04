Interpret der offiziell von der Osnabrücker Stadtmarketing & Tourismus GmbH abgesegneten Heimat-Hymne „Wir sind zum Glück aus Osnabrück“ ist der Lokalmatador Chris Rabatz, der bereits mit dem Stadionschlager „Die Hände zum Himmel“ einen Hit landen konnte. Doch Rabatz ist mit seinem Glücksgesang über das schöne Leben in der Region nicht allein:So konnte die Osnabrücker Rock-Formation „Doc Moralez“ vor ein paar Wochen das Glück für sich pachten, in einem weiteren, „inoffiziellen“ Song, die Zufriedenheit der Osnabrücker als erstes zu besingen.

Nachdem die witzige Cover-Version des John-Denver-Klassikers „Country Roads“ durch die Kooperation einiger Wirte bereits zu einem kleinen Kneipen-Hit geworden ist und sich auch das regionale Rap-Duo „Amaretto Gangsa“ ans Komponieren begeben hat (Präsentation des Songs vorraussichtlich am 13. September in der Lagerhalle, im Rahmen der Kulturnacht) ist jetzt der offizielle Song zur Glückskampagne erschienen und ist für fünf Euro in der Tourist-Information des Stadtmarketings (Krahnstraße 58) und den Geschäftsstellen der Neuen OZ (Große Straße/Breiter Gang sowie in GMHütte, Dissen und Westerkappeln) erhältlich.

Für die poppige Hauptversion mit Mitschunkelcharakter, konnte der Songschreiber Frank Ramond gewonnen werden, der für deutsche Interpreten wie Oli P. und Udo Lindenberg textet. Neben Karl dem Großen, Varusschlacht, Westfälischem Frieden, Wiehengebirge und Teuteburger Wald ließ Ramond die treffende Schlußzeile: „So mancher an der Uni hat ein weiteres Fach belegt, weil man links und rechts der Hase einfach zu gut lebt.“ einfließen.

Als Bonus-Tracks befinden sich auf der Maxi-CD auch eine rockige und eine stadiontaugliche Vfl-Version zum Mitsingen, für die sich Chris Rabatz kurzer Hand Unterstützung aus der Fankurve holte. Die VfL-Version soll zum ersten Mal am heutigen Samstag, beim Heimspiel an der Bremer Brücke vorgestellt werden, bevor der Hauptsong erstmals auf der „2. Glück in Osnabrück Party“ auf der Bühne im Alando Palais ertönt. Verstärkung erhält der Osnabrücker Schlagerinterpret bei seinem Auftritt von der Cover-Band „Skydogs“, die den Wohlfühlfaktor der Osnabrücker noch ein wenig steigern will.