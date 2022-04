Der Seite '"'Zahlen - Daten - Fakten'"' ist im Abgleich mit der 99er-Broschüre auch die Bevölkerungsentwicklung zu entnehmen. Der Anstieg um 989 auf 13654 Einwohner verteilt sich angeblich mit 248 auf ihren weiblichen und mit 741 auf ihren männlichen Anteil. Lotte gehörte damit zu den seltenen Kommunen, in denen mehr Männlein als Weiblein leben.

Im Bürgerbüro der Gemeinde war gestern rasch geklärt, dass dem nicht so ist. In der Neuauflage sind schlicht die Geschlechter vertauscht worden. Wolfgang Vox von der Verlagsgesellschaft Vocis und Bürgermeister Rainer Lammers sind sich aber einig, dass dieser kleine Fauxpas kein Grund sei, die 4700 druckfrischen Exemplare einzustampfen. Sie werden in diesen Tagen in den Kreditinstituten im Gemeindegebiet, im Alten Rathaus in Lotte und im Bürgerbüro in Wersen kostenlos ausgelegt.

Dank sagen Lammers und Borchelt ausdrücklich den überwiegend ortsansässigen Firmen, die durch ihre Inserate diesen kostenlosen Service erst möglich gemacht haben. So wertvoll die umfassenden Informationen in der Broschüre auch sind, so vergänglich sind sie - das hat auch Werner Borchelt erkannt. So wird sein Chef bald nicht mehr Vorsitzender der SPD in Wersen sein, es in der Broschüre aber bis nach der nächsten Wahl bleiben.

'"'Wer bis dahin ganz aktuell sein will, kann in unser Internetangebot schauen, das wir ständig überarbeiten'"', empfiehlt Borchelt, dem es sogar gelungen ist, das alte Foto von der Alt-Lotter Dorfkirche durch ein neues mit der Plastik '"'Begegnung'"' zu ersetzen.