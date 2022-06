"Aufmerksam zuhören" lautet derzeit die oberste Dienstpflicht für den neuen zweiten Mann in der Stadt Bramsche. Dabei dauert es schon eine Weile, sich einen vollständigen Überblick über den eigenen Fachbereich zu verschaffen: Die Ortsfeuerwehren, die Volkshochschule, die Schulen, die Stadtwerke, die Ortsräte, die Elternvertretungen - "das braucht schon seine Zeit", weiß Willems, "und oft ist es mit einem Termin nicht getan".

Beim Einarbeiten hilft allerdings die Erfahrung aus 14 Jahren in der gleichen Funktion als Erster Stadtrat von Wolfenbüttel. "Viele Dinge ähneln sich schon", meint Willems, der sich bei der Bewertung der Bramscher Situation nicht aus der Reserve locken lässt: Zu einer objektiven Bestandsaufnahme gehört für ihn das vorurteilsfreie Aufnehmen. Von vorgefassten Konzepten, die der örtlichen Wirklichkeit übergestülpt werden, hält er jedenfalls nichts: "Ich muss nicht gleich mit der Übernahme den Dingen meinen Stempel aufdrücken", betont der Erste Stadtrat.

Was aber nicht bedeutet, dass er keine Positionen hätte. Als Vorsitzender des Schulausschusses im niedersächsischen Städtetag sind ihm beispielsweise die Probleme der Hauptschulen geläufig. "Man kommt an den Zahlen einfach nicht vorbei", verweist er darauf, dass landesweit die Hauptschulen trotz aller Bekenntnisse zur Stärkung gerade dieses Zweiges massiv Schüler verlieren. Gleichwohl hält er wenig von weiteren tief greifenden Reformen: "Irgendwann ist für die Schulen auch mal Schluss. Die müssen in Ruhe arbeiten können."

Bei der Volkshochschule müsse das örtliche Angebot "auf jeden Fall erhalten" bleiben. Beim Zusammenschluss mit der VHS Osnabrück müsse auf jeden Fall "die Einflussnahme der Fläche verankert" werden.

Deutliche Unterschiede stellt Willems im Bereich Kultur fest, der in Wolfenbüttel einen "ganz besonderen Schwerpunkt" darstelle. Dass sich in Bramsche vieles ohne Kulturamt aus privater Initiative entwickelt habe, müsse aber kein Nachteil sein: "Es muss nicht alle Kultur vom Rathaus ausgehen." Nicht steuern, sondern begleiten laute die Devise.