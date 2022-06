Sicher ist im Moment nur eins: Der jetzige Schulleiter Günter Terhorst geht zum 31. Juli 2006 in den Ruhestand. "Mit 65 ist Schicht", verweist er auf die gesetzliche Regelung, nach der Lehrer am Ende des Schuljahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in Ruhestand gehen. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, hat die Landesschulbehörde die Stelle im Schulverwaltungsblatt ausgeschrieben. Resonanz: keine einzige Bewerbung.