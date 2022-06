Vom neuesten Werk der Kinderbuchautorin Cornelia Funke wird es sehr schnell auch eine Bühnenfassung geben. FOTO: Archiv Vermischtes Neuer Roman von Cornelia Funke als Theaterstück 06.04.2010, 13:44 Uhr

Der neue Roman von Bestsellerautorin Cornelia Funke - «Reckless. Steinernes Fleisch» - kommt nur kurz nach seinem Erscheinen am 14. September in Dresden auf die Bühne. Die Uraufführung der Theaterfassung in einer Bearbeitung von Robert Koall ist für den 29. Oktober geplant.