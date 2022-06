Nach einer kleinen Testphase in der Hauptstelle der Stadtbibliothek und der Nebenstelle Harderberg sind mittlerweile auch in den übrigen drei Nebenstellen entsprechende Bücherbaby-Treffs eingerichtet worden. Insgesamt findet das Angebot der frühkindlichen Förderung sehr regen Anklang, wie Anne Lohe, Leiterin der Stadtbibliothek, feststellt.

In Holzhausen und Kloster Oesede startete das Projekt erst im vergangenen August, daher ist dort die Nachfrage nach einem kostenlosen Platz in der Gruppe bisher eher verhalten. „Gerade in Kloster Oesede sind auch die Räumlichkeiten nicht vorteilhaft, da muss noch etwas getan werden“, begründet Lohe den eher spärlichen Zulauf. Der von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellte Raum im Edith-Stein-Haus sei dann doch etwas in die Jahre gekommen und für das Projekt nicht geeignet.

Doch unterm Strich zieht Lohe ein rundum positives Fazit des vergangenen Jahres. Insgesamt 120 Familien haben in den vergangenen zwölf Monaten am Bücherbaby-Treff der verschiedenen Bibliotheksstandorte teilgenommen. Die Nachfrage ist weiterhin enorm. „Vor allem in der Hauptstelle in Oesede haben wir teilweise so enormen Zulauf verzeichnet, dass wir die Teilnehmeranzahl auf zwölf Kinder (plus Elternteil) beschränkt haben.“ Neben Werbung in Form von Flyern oder Anzeigen machen auch Kinderärzte auf das Angebot aufmerksam.

2011 läuft das Projekt offiziell aus. Bibliotheksleiterin Anne Lohe ist allerdings sicher: „Die Familien stehen hinter uns, und irgendwie werden wir die Bücherbaby-Treffs auch nach 2011 weiterführen können!“