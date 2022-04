Insgesamt habe die Ortswehr im vergangenen Jahr 2604,75 Gesamtstunden geleistet, davon 403 für Brandeinsätze, 96,6 für Hilfeleistungen, 1116 für Dienst, Dienstvorbereitung und Versammlungen; der Rest sei Unterstützung örtlicher Veranstaltungen und Sonstiges gewesen, teilte Dirk Wrampelmeyer der Versammlung während seines Jahresberichtes mit. Zum 31. Dezember hatte die Ortswehr 39 aktive Kameraden; das Durchschnittsalter liege bei 38,9 Jahre, so Wrampelmeyer.

Grußworte überbrachten Volker Köster, stellv. Ortsbrandmeister Herringhausen, Helmut Macho, stellv. Ortsbrandmeister Bohmte, Rudi Koneczny für den Feuerwehrverband des Altkreises Wittlage und Gemeindebrandmeister Martin Niermann, der den Aktiven seinen Dank aussprach. Mit der Verabschiedung des Brandschutzkonzeptes und der Anschaffung verschiedener Geräte sei 2003 ein wegweisendes Jahr gewesen, so Niermann.

Gemeindebürgermeister Klaus Goedejohann wies auf das Brandschutzkonzept hin. Hier seien in den kommenden Jahren Investionen von zwei Millionen Euro vorgesehen. Größte Posten sind der Neubau des Feuerwehrhauses Bohmte und die Anschaffung des LF8 für Herringhausen. '"'Vorausschauend haben wir zusammen mit dem Gemeindekommando im zurückliegenden Jahr viel für den Feuerschutz in unserer Gemeinde getan'"', stellte auch Ortsbürgermeister Norbert Kroboth fest. In Zeiten leerer Kassen sei das Brandschutzkonzept durchaus ein Wagnis, so Kroboth.

'"'Das haben wir in dieser Form noch nie'"', freute sich Dirk Wrampelmeyer, als er die Hauptfeuerwehrmänner Dieter Helling und Gerd Bruhne zu 1. Hauptfeuerwehrmännern beförderte. Feuerwehrmann Andreas Wilker wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielt Hauptfeuerwehrmann Dieter Kettler das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen.