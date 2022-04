Eigentlich hatte Schumacher vorgehabt, am Tag der offenen Tür in Bohmte zahlreiche vorbestellte Rund(Kunst)flüge mit seinem Oldtimer durchzuführen. Ein Vergaserbrand, der schnell unter Kontrolle gebracht wurde (wir berichteten), bedeutete das vorzeitige '"'Aus'"' für seine Auftritte. So musste er seinen Flieger auf dem Flugplatz zurücklassen.

In der Flugzeugwerft Wiebusch fand der bullige Flieger dann eine vorläufige Unterkunft. Dort wurde dann eine Grundreinigung vom Löschpulver vorgenommen, das auch in die kleinsten Ritzen eingedrungen war. Schumacher ist mit seinem Flieger auf dem Flugplatz Aachen-Merzbrück zu Hause, wo ein richtiges Nest von diesem Oldtimertyp ist. Dort kennt man sich mit dem 60 Jahre alten Vogel bestens aus.

'"'Ich muss den zurzeit nicht flugfähigen Flieger dort hinhaben, da ist für die Reparatur alles vorhanden, und ich möchte nicht die Firma Wiebusch aus Bohmte mit dem 13 Meter Spannweite messenden Flieger in der Flugzeugwerft, wo gewöhnlich Sportflugzeuge gewartet und repariert werden, blockieren.'"' So wurden dann in einem Arbeitseinsatz an einem Wochenende mit den Spezialisten aus Aachen die Tragflächen demontiert und gleich in einem Lkw verladen. Schumacher ist Inhaber einer Spedition, und daher war der Transport kein Problem. Nur der Rumpf, der trotz abmontierter Tragflächen noch immer vier Meter breit ist, musste mit einem Spezialtransporter mit '"'Geleitschutz'"' der Polizei per Straßentransport auf die Reise von Bohmte nach Aachen gehen.

'"'Leider muss ich diese Saison wohl abschreiben und viele Flugtage absagen'"', meinte Schumacher. Ein neuer grundüberholter Sternmotor mitsamt Vergaser ist bereits in Texas geordert und wird demnächst auf dem Seeweg eintreffen.