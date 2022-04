Neben der Hauptstadt Rom ist ab dem 15. Mai mit Rimini ein weiteres Flugziel in Italien vom FMO zu erreichen. Einmal wöchentlich fliegt airberlin zum beliebten Urlaubsort an der Adriaküste mit einem ebenfalls wunderschönen Hinterland.

Die Flüge auf die Insel starten am FMO um 14.00 Uhr. Durch die vorteilhaften Flugzeiten erreicht man Sylt am frühen Nachmittag und kann somit bereits den ersten Urlaubstag genießen. Die Ankunftszeit am FMO, ebenfalls am Samstag um 16.25 Uhr, ermöglicht eine angenehme und stressfreie Heimreise.

Der Flughafen Sabiha-Gökcen in Istanbul liegt auf der anatolischen Seite des Bosporus’ und ermöglicht Reisenden einen Blick in diese Region der türkischen Metropole. Flüge nach Istanbul werden ab 3. April jeden Samstag angeboten. Die Tickets sind bereits ab 49 Euro erhältlich.

Das beliebteste Urlaubsziel am FMO bleibt weiterhin Palma de Mallorca. Jede Woche starten 32 Flüge und damit fünf mehr als noch 2009 auf die Baleareninsel. Trendziel für den Sommerurlaub 2010 ist aber die Türkei. Die Zahl der Flüge nach Antalya an der türkischen Riviera steigt um 70 Prozent (!) auf 17 Abflüge pro Woche.

Neu: Mit Troll Tours nach Schweden

Erstmalig ist im Flugplan des FMO in diesem Sommer auch ein Ziel in Skandinavien zu finden. Der deutsche Reiseveranstalter Troll Tours Reisen, Spezialist für Nordlandreisen, wird die Stadt Jönköping in Schweden vom FMO nonstop in sein Programm aufnehmen. Das neue Reiseziel Jönköping ist wunderschön am Südende des Vätternsees gelegen und zählt mit 125.000 Einwohnern zu den zehn größten Städten Schwedens. Von Juni bis August plant Troll Tours jeden Samstag einen Nonstop-Flug nach Jönköping.

Neu: Germania und Hamburg International am FMO

Mit dem Sommerflugplan 2010 haben sich auch zwei neue Fluggesellschaften am FMO angekündigt. Die deutschen Airlines Germania und Hamburg International werden jeweils ein Flugzeug am Flughafen Münster/Osnabrück stationieren.

Germania wird ab Ende März 2010 für den Reiseveranstalter TUI täglich nach Palma de Mallorca und zweimal wöchentlich nach Antalya fliegen. Hamburg International wird ab Mai 2010 für den Reiseveranstalter alltours ebenfalls vom FMO aus zur beliebten Mittelmeerinsel Mallorca starten.

Neu: Weitere feste Stationierungen der airberlin am FMO

Auch airberlin, zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands, wird ihr Engagement am Flughafen Münster/Osnabrück weiter ausbauen und im Sommer 2010 zwei weitere Flugzeuge fest am FMO stationieren. Neben vier Flugzeugen vom Typ Boeing 737-800 mit 186 Sitzplätzen werden auch drei Flugzeuge vom Typ Dash 8-Q400 mit 76 Plätzen am FMO beheimatet sein. Diese neuen und besonders umweltfreundlichen Flugzeuge werden vor allem auf den City-Strecken nach London, Wien, München und Berlin eingesetzt.

Neu: Anbindung an Drehkreuz Berlin-Tegel

Mit den neuen Stationierungen am FMO werden auch die Flugzeiten der Verbindungen nach Berlin deutlich verbessert. In die deutsche Hauptstadt gibt es ab Ende März dann morgens schon einen Abflug um 06.20 Uhr. Rückflüge werden jeweils um 17.30 Uhr und 21.35 Uhr angeboten, die Flugzeit beträgt weniger als eine Stunde. Damit können vor allem Geschäftsreisende ihren Aufenthalt in Berlin flexibler gestalten.

Gleichzeitig baut airberlin den Flughafen Berlin-Tegel zu einem neuen Umsteigeairport aus. Reisende vom FMO haben Umsteigemöglichkeiten zu weiteren 17 Zielen in ganz Europa. Neben Verbindungen nach Skandinavien und Russland geht es dann auch nach Venedig, Bari, Brindisi, Catania, Neapel, Salzburg, Thessaloniki oder Zürich.

Neu: Mehr Flüge nach München vom FMO

Zudem wird airberlin auch das Angebot für Flüge in die bayrische Landeshauptstadt München erweitern. An Montagen und Freitagen wird airberlin jeweils eine weitere Frequenz anbieten und dann viermal täglich nach München fliegen. An Sonntagen wird ebenfalls ein zusätzlicher Flug aufgelegt und dann zweimal täglich geflogen. Über München werden zudem die Langstreckenziele Male (Malediven), Cancun (Mexiko) und Phuket (Thailand) erreicht.

Mit Lufthansa in alle Welt

Ab FMO werden außerdem die beiden großen Lufthansa-Umsteigeflughäfen Frankfurt und München im Sommerflugplan achtmal täglich angeflogen. Beide Strecken werden mit modernen Jets bedient. Über Frankfurt und München sind insgesamt über 191 Ziele der Lufthansa in mehr als 78 Ländern schnell und bequem erreichbar. Der FMO ist der einzige Flughafen in Westfalen, der seinen Gästen optimale Verbindungen zu beiden großen Lufthansa-Umsteigeflughäfen bietet.

