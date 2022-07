Zum Glück für ihre Kunden hat die Riemsloher Postagentur „zähneknirschend“ die neuen Bedingungen akzeptiert. So kann der kleine Yanek sein neues Bilderbuch, das vom Boten am Vortag nicht zugestellt werden konnte, ohne größeren Fahraufwand in Empfang nehmen. „Ich hätte mehr Spritkosten und der Zeitfaktor spielt auch eine Rolle“, meint seine allein erziehende Mutter, die ihre postalischen Angelegenheiten derzeit noch „eben auf dem Weg zum Kindergarten“ erledigen kann.

Statt pro Stück auf Provisionsbasis werden die Postagenturen jetzt pauschal bezahlt. Basis für die Berechnungen sind die bisherigen Umsätze an Paketen, Briefzusatzleistungen oder Bankgeschäften. Insgesamt schätzt Andrea Wilken ihre Einbußen auf rund 25 Prozent, trotz weiterhin provisionierter Briefmarken, Telefonkarten, Packsets und Plusbriefe. Die Verlusterwartungen anderer Postagenturen im Grönegau liegen in ähnlichen Bereichen. „Unser Arbeitsaufwand ist eindeutig unterbezahlt“, resümmiert Mitarbeiterin Doris Wilken.

„Die Stunden und effektiven Stundenlöhne will ich gar nicht genau ausrechnen“, ergänzt die Inhaberin, „die Sache muss schon Spaß machen und ist letztendlich ein Beitrag zur örtlichen Infrastruktur“. Außerdem hätte sie im Falle einer Schließung zwei Teilzeit-Mitarbeiterinnen entlassen müssen. Die Dienstleisterin fühlt sich aber auch ausgenutzt. Deshalb will sie die Geschäftsentwicklung zwei Jahre „unter die Lupe nehmen“, um dann neu zu entscheiden.

„Die bisher bezahlte Vergütung war zu hoch“, erklärte Uwe Reher von der Deutschen Post in Hamburg. Entsprechend der künftigen Umsatzentwicklung könne die Pauschale gegebenenfalls jährlich angepasst werden, so der Pressesprecher. Eine Postagentur dürfe zudem nicht als Hauptstandbein eines Unternehmens betrachtet werden, sondern vielmehr als „Zusatzgeschäft und Frequenzbringer“. Schließlich lege der Postkunde noch manche andere Ware in den Einkaufskorb. Die langen Kündigungsfristen der Agenturen und Shop-in-Shop-Partner ließen genügend Zeit zur Suche neuer Partner. So werde der Infrastrukturauftrag erfüllt, in Gemeinden ab 2000 Einwohnern eine Poststelle zu betreiben. Reher sagte, die weitaus meisten Agentur- nehmer hätten den neuen Vertrag unterzeichnet.