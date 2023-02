Betriebswirtschaftslehre, aber mit einem anderen Schwerpunkt als an der FH in Osnabrück. In Lingen liegt der Fokus des Studiengangs BWL entsprechend der Struktur der emsländischen Wirtschaft auf den Bedürfnissen kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU's). Der Studiengang Product- & Process-Engineering umfasst Elemente aus den Ingenieurdisziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Informatik. Die Ingenieurinformatik greift die zunehmende Verschmelzung der Ingenieurdisziplinen Maschinenbau und Elektrotechnik auf. Die Methoden der Informatik dienen dabei als Bindeglied. Der Studiengang Softwaretechnik (WS 2009/2010) verfolgt das Ziel, Fachleute auszubilden, die für die Herausforderungen der modernen Softwareentwicklung gewappnet sind.