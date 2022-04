Andererseits seien Angebote der Schule für einige Jugendliche offenbar wenig attraktiv, und die Verpflichtung zur Teilnahme stelle gerade für sie eine weitere Zugangsbarriere dar. Mit dem Resultat, dass ältere Schüler, insbesondere Hauptschüler, sich bis spät abends auf Schulhöfen, in Kuranlagen oder auf Parkplätzen aufhalten und weder von der Schule noch der Jugendarbeit mehr erreicht werden.

Dieser Tatbestand ist auch von der Gemeinde erkannt worden, weshalb die Möglichkeiten der Einrichtung eines Jugendtreffs in Bad Essen besprochen werden sollen. In der Sitzung am 11. soll eine Empfehlung an den Gemeinderat gegeben werden, ob und wie ein Jugendtreff machbar ist. Ziel ist, Freizeitgelegenheiten auch für Kids zu schaffen, die von den aktuellen Angeboten der Jugendarbeit nicht erreicht werden.

Dabei zeige das Beispiel des offenen Jugendtreffs in der alten Schule in Wimmer, wie so etwas aussehen könnte. Dort wurde an inzwischen zwei Nachmittagen ein Jugendtreff eingerichtet, der immer besser angenommen werde, so Hinsken. In der Sitzung geht es darum, eine Form zu finden, wie Jugendliche nachmittags zu sinnvollen und kreativen Freizeitbeschäftigungen motiviert werden können.

Die bestehenden Angebote sollen nicht berührt, sondern sogar weiter ausgebaut werden. Im Gespräch sind für das Frühjahr ein Ausscheidungswettbewerb für regionale Bands in Wimmer, eine Veranstaltung in der Haupt- und Realschule zu den Gefahren des Internets, eine Gruppenleiterausbildung für Jugendliche ab 15 Jahren in den Osterferien, Selbstbehauptungskurse an der Grundschule Bad Essen sowie ein Open-Air-Konzert im Freibad am 15. September.

Zudem sollen die Ferienspiele auf Online-Anmeldung umgestellt werden, um die vielen ehrenamtlichen Helfer verwaltungstechnisch zu entlasten. So sei auch frühzeitig sichtbar, ob ein geringes oder sehr großes Interesse an einzelnen Angeboten vorhanden ist. Je nach Bedarf kann das Angebot nachgebessert werden und sich unter Umständen eine Aufteilung in zwei Veranstaltungen anbieten.