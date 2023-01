Das Gebäude, das bislang nur zur Hälfte vom FIZ belegt ist, steht in Kürze komplett zur Verfügung, soll noch vor den Sommerferien eingeweiht werden. Die umfangreichen Erweiterungsmaßnahmen laufen auf vollen Touren.

Vereinsvorsitzender Gerd Beckmann stellte dem Bersenbrücker Kreisblatt das Projekt vor. Künftig wird das FIZ über einen zusätzlichen Schulungsraum für bis zu 50 Personen verfügen. Angedacht ist, an dieser Stelle, ökologische Projekte mit Unterstützung der Bundesumweltstiftung zu verwirklichen. Die Hausaufgabenhilfe erhält weitere Räumlichkeiten. Außerdem entsteht ein Kreativraum zum Werken und Basteln. Ein großes, etwa 200 Quadratmeter großes Begegnungsareal befindet sich im Mittelpunkt der insgesamt 320 Quadratmeter umfassenden Erweiterungsmaßnahme.

Mit der baulichen Erweiterung eröffnen sich dem Freizeit- und Integrationszentrum neue Möglichkeiten, Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten zusammenzuführen. "Künftig bieten wir noch mehr Projekte und Förderkurse. Außerdem schwebt uns vor, Eltern verstärkt in die Integrationsarbeit einzubinden", verdeutlichte Gerd Beckmann. All diese Maßnahmen sieht er in Verbindung mit dem Verein für Jugendhilfe. Seine Hoffnung geht außerdem dahin, noch stärker mit den Grundschulen zusammenarbeiten zu können. Die Grundschule Neustadt ist bereits in eine Arbeitsgemeinschaft eingebunden.

Um das Bauvorhaben realisieren zu können, gelang es, eine Finanzierung aufzubauen, die auf vier Schultern lagert. Kommune, Stiftungen, private Sponsoren und das FIZ leisten Beiträge.