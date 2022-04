Drees dankte eingangs der Samtgemeinde Spelle als Schulträger und dem Landkreis für die gewährte Unterstützung. In seinen Dank bezog er auch das Architekturbüro Büscher und hier insbesondere Mitarbeiterin Mechthild Hoff mit ein, die stets ein offenes Ohr für die Belange der Schule gezeigt habe.

Konrektor Helmut Klöhn, der an der Schule Naturwissenschaften und Arbeitslehre unterrichtet, ordnete die getätigte Investition in die neuen Fachräume in einen größeren Zusammenhang ein. Naturwissenschaften und Technik würden in zunehmendem Maße das gesellschaftliche Leben in Deutschland bestimmen. Gleichzeitig werde aber der Mangel an naturwissenschaftlich-technischer Bildung immer besorgniserregender. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und den Technologiestandort Deutschland auch in Zukunft zu sichern, seien alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung gefordert, bei den jungen Leuten mehr Interesse und Verständnis für diese Fachbereiche zu wecken.

Der Rahmen dafür wurde in der Speller Schule in hervorragender Weise geschaffen. Entstanden sind in den vergangenen Wochen neugestaltete und eingerichtete Fachräume für die Fächer Physik, Chemie, Biologie und Technik/Werken. Diese sind auch ein Ausdruck des permanenten Wandels, dem das Schulzentrum mit seinen rund 750 Schülerinnen und Schülern unterliegt. Als Helmut Klöhn 1975 dort anfing, gab es einen einzigen Fachraum für Physik, Biologie und Chemie.

Samtgemeindebürgermeister Josef Löcken erinnerte daran, dass in den letzten Jahren für die Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde rund neun Millionen Mark ausgegeben worden seien. Auf die Haupt- und Realschule mit Orientierungsstufe entfielen dabei vier Millionen Mark für die Errichtung des Bereichs der Ganztagsbetreuung und den Erweiterungstrakt. Die Samtgemeinde werde auch im nächsten Jahr mit einem Investitionsvolumen von rund 800 000 Mark ihrer Verantwortung im Bildungsbereich gerecht.

In die Schar der Gratulanten reihte sich auch der Erste Kreisrat Reinhard Winter ein. ,,Als Schuldezernent sind das für mich heute die Sternstunden", freute sich Winter über die getätigten Investitionen in der Schule. Die Ausstattung der emsländischen Schulen mit Zukunftstechnologien stünde für den Landkreis ganz oben auf der Tagesordnung, sagte Winter. Dazu gehörten solche neuen Fachräume für Naturwissenschaften und Technik, aber auch die Ausstattung im Bereich neuer Medien.