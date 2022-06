Damit wird die Neuauflage des Oeuvre-Katalogs des bibelfesten und melancholischen Romantikers mit Hang zum Morbiden um die Alben fünf, sechs und sieben erweitert: Neben dem neu remasterten Album, einem Dolby 5.1 Surround Mix und zahlreichen Bonus-Tracks wird die Sammler-Edition jeweils durch einen ca. 30-minütigen Film («Do You Love Me Like I Love You») ergänzt, in dem Band-Mitglieder, Freunde und Bewunderer des australischen Ausnahme-Künstlers zu Wort kommen.

Aus dem einstigen Wüterich Nick Cave ist inzwischen ein Crooner geworden. Sean Hughes (44) bringt es auf den Punkt: «Er ist unser Frank Sinatra», meint der britische Comedian, der für seinen schwarzen Humor bekannt ist. «Denn es ist einfach so, dass er meine Sprache spricht, er redet über die Dinge, die ich hören will, und er hat eine tolle Stimme», bekundet er in der Doku zum Album «Tender Prey», das während Nick Caves Berlin-Zeit entstand, als er schwer drogenabhängig war, an seinem ersten wuchtigen Roman schrieb und sich mit Mord, Totschlag und Serien-Killern beschäftigte.

Das schlug sich unmittelbar in dem hypnotischen Cave-Klassiker «The Mercy Seat» nieder, in dem ein zum Tode verurteilter Mörder auf seine Hinrichtung wartet. Weit versöhnlicher gibt sich da das Album «The Good Son», das nach Caves erfolgreichem Drogenentzug im sonnendurchfluteten Brasilien entstand, das den bleichen Berlin-Gesichtern ein wenig die Farbe zurückgab. Im weißen Anzug am Piano sitzend sang Cave mit sonorer Stimme zum ausschweifendem Geigenklang Balladen über Väter, Söhne und Lucy. Noch nie war Cave Sinatra so nah wie hier. Eine Spur brutaler - wenn auch häufig soft abgefedert durch einen warmen Orgelsound - sollte dann wieder «Henry's Dream» ausfallen, das nur noch wenig von der melodischen «Süßlichkeit» von «The Good Son» hat.

Die Weiterentwicklung seiner Kunst und die Kunst des Unerwarteten liegen Cave besonders am Herzen: «Es bringt ja nichts, sich zu wiederholen, selbst wenn die Songs gut sind», hat er mal gesagt.