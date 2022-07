„Unser Ziel ist es, neuen Bürgerinnen und Bürgern das Einleben in Lingen zu erleichtern, sie mit guten Tipps zu versorgen und Kontakte zu Vereinen herzustellen“, erklärte Sabine Bröker in einem Pressegespräch. Frau Bröker leitet die Gruppe, in der sich derzeit rund zehn Lingener Bürger engagieren, darunter auch die frühere Oberbürgermeisterin Ursula Ramelow, die ehrenamtlich im Vorstand des Freiwilligen-Zentrums mitarbeitet.

Vor allem Frau Ramelow kennt aufgrund ihrer früheren Tätigkeit die Stadt aus dem „Effeff“. Da hat es für sie nahegelegen, sich in der Begrüßungsgruppe zu engagieren.

Am kommenden Samstag, 14. April, sind Neubürger der Stadt von 10.30 bis 14 Uhr zu einem ersten Treffen im Freiwilligen-Zentrum eingeladen. Ebenfalls angesprochen sind Menschen, die bereits eine Zeit lang in Lingen wohnen, in der Stadt aber noch nicht richtig Tritt gefasst haben. Auch interessierte Bürger, die die Begrüßungsgruppe verstärken wollen, sind willkommen.

„Seit Gründung des Freiwilligen-Zentrums Ende 2005 sind wir immer wieder von Neubürgern nach Möglichkeiten angesprochen worden, die das Einleben in die neue Umgebung erleichtern“, erläuterte Sabine Bröker gegenüber unserer Zeitung. Die neue Begrüßungsgruppe wolle den persönlichen Kontakt in den Vordergrund stellen und biete auf Wunsch auch eine persönliche Begleitung an.

„Wir sind dabei keine Konkurrenz zu anderen Vereinen“, unterstrich Jürgen Bente. Im Gegenteil. Die Begrüßungsgruppe wolle Verbindungen schaffen, zum Beispiel zum örtlichen Tennis- oder Fußballverein, wenn der Neubürger diese Sportarten gerne ausüben wolle. In der Datenbank des Freiwilligen-Zentrums seien alle Lingener Vereine und deren Ansprechpartner erfasst.

„Es hat eine ganz andere Qualität, ob Neubürger von einer Verwaltung an die Hand genommen werden oder von den Bürgern selbst“, freute sich Lingens Oberbürgermeister Heiner Pott über die Initiative des Freiwilligen-Zentrums. Es sei sehr wichtig, dass sich die in die Stadt gezogenen Menschen rasch hier wohl fühlen. Dazu leiste die Begrüßungsgruppe einen wichtigen Beitrag. „Bei der einen oder anderen Gelegenheit würde ich gerne dazustoßen“, bot sich der Oberbürgermeister zur Verstärkung an.