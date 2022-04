Ansicht des neuen Combi-Verbrauchermarktes an der Wahner Straße in Sögel nach einer Planungsskizze der Emder Projektentwicklungsgesellschaft Beyer, Freitag & Zeh. Der Baubeginn für das Vorhaben soll Ende Januar erfolgen. FOTO: Archiv Vermischtes Neubau von Verbrauchermarkt in Sögel 22.12.2008, 23:00 Uhr

Ein neuer Combi-Verbrauchermarkt der Lee raner Bünting-Gruppe entsteht in Sögel. Der Geschäftskomplex wird in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort an der Wahner Straße errichtet.