Bezug nehmend auf die vorangegangenen Ereignisse betonte Jürgen Gahbler , dass sich aus der Aufgabenstellung der Feuerwehren in besonderem Maße die Verpflichtung aller Beteiligten zu einer sachbezogenen und kameradschaftlichen Zusammenarbeit ergebe. Diese sei ebenso wichtig für Schlagkraft und Effizienz wie Ausbildung und Ausrüstung. Diese Erwartung hegten nicht nur Ortsrat, Verwaltung und Gemeinderat, sondern nicht zuletzt auch die gesamte Bevölkerung. "Die Feuerwehr ist kein Verein", sagte Gahbler. Sie sei vielmehr eine öffentliche Institution mit klarer Aufgabenstellung und festem Regelwerk. An diese Vorgaben hätten sich Vorgesetzte und nachgeordnete Kräfte gleichermaßen zu halten.

Nun gelte es, den Blick nach vorn zu richten und gemeinsam für Wohl und Sicherheit aller Bürger zu arbeiten, so der Ortsbürgermeister. Er hoffe, so Gahlber weiter, dass die Versammlung die Basis hierfür legen werde. Gahbler dankte der Ortswehr für deren Engagement bei den diversen Einsätzen. Er würdigte zugleich die Arbeit des zurückgetretenen Kommando mit dem langjährigen Ortsbrandmeister Heinrich Mählmann. Allerdings seien nicht nur die Angehörigen der Ortswehr in der Plficht. Gleiches gelte für die Gemeinde Ostercappeln, die ihren Freiwilligen Feuerwehren auch die für den wichtigen Dienst erforderlichen Mittel und Gerätschaften zur Verfügung stellen müsse. Darum bemühe sich die Kommune, trotz der schwierigen finanziellen Situation.Insgesamt 31 Stimmberechtigte wählten dann das neue Kommando der Venner Wehr, dass sich jetzt (Stimmenzahl in Klammern) wie folgt zusammensetzt:

Ortsbrandmeister Heinfried Probst (20 Ja-Stimmen), stellvertretender Ortsbrandmeister Lothar Schröder (21 Ja-Stimmen) , Gruppenführer Jörg Kruse (28) und Nils Abke (20), Kassenwart Detlef Sperber (31), Schriftführer Björn Schleibaum (19), Sicherheitsbeauftragter Mario Lüssenheide (28), Jugendfeuerwehrwart Jörg Kruse (31) und stellvertretender Jugendfeuerwehrwart Volker Schröder (23).