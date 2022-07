Die russische Opernsängerin Anna Netrebko mochte nicht nach Japan reisen. FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Netrebko sagt wegen Atomangst Japan-Tournee ab 01.06.2011, 11:31 Uhr

Aus Angst vor atomarer Strahlung hat die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko (39) eine Tournee nach Japan in letzter Minute abgesagt. Die Entscheidung der Russin wurde erst offiziell bekannt, nachdem die mehr als 400 Sänger und Tänzer der New Yorker Metropolitan Opera in Tokio angekommen waren - ohne Netrebko.