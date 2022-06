„Das Mauern der letzten Woche setzt sich fort“, kritisierte Remmers als Vertreter der Nebenkläger. Zuvor hatte der als Zeuge geladene TVE-Mitarbeiter Bernhard I. mehrfach selbst allgemeine Auskünfte zu den Sicherheitsregeln und ihrer Anwendung auf der Versuchsanlage verweigert. Auch will der Mann nichts vom Funkverkehr mitbekommen haben, obwohl er diesen in seinem Büro unweit des Leitstandes über Lautsprecher mitverfolgte. „Der Funk war immer an. Das war wie Radiohören“, sagte der Zeuge nur. Eventuelle Kenntnisse über den Umgang mit der elektronischen Fahrwegsperre, die den Unfall verhindert hätte, wollte der Zeuge dagegen nicht preisgeben.

Dafür wurde Alfred Sawilla vom TÜV Rheinland umso deutlicher. „Beim Mischbetrieb mit einer Magnetbahn und einem Sonderfahrzeug auf der Strecke ist die elektronische Sperre zu setzen“, sagte der auf Betriebsleittechnik spezialisierte Diplom-Ingenieur. Er berichtete von einer entsprechenden Übung in Lathen, betonte aber auch: „Es gab in der Betriebsvorschrift einen Passus zur Sperrung des Fahrwegs, er ließ jedoch offen, wie es zu tun war.“

Vor Gericht ging es in diesem Zusammenhang mehrfach um eine Arbeitsanweisung an die Fahrdienstleiter, nach der klare Regeln des Transrapid-Herstellers Siemens zum Setzen der Sperre „zu berücksichtigen“ waren. Zugleich heißt es in der Anweisung, die Bedienungsanleitung berücksichtige nicht die „anlagenspezifischen Gegebenheiten der TVE“. Auf diesen Umstand hatte offenbar auch ein als Zeuge vernommener Fahrdienstleiter angespielt, als er auf Fragen nach der Nutzung der Sperre nur kurz sagte: „Siemens kannte unsere Abläufe nicht.“

In der Praxis sah es dann so aus, dass die elektronische Sperre „eher sporadisch“ gesetzt wurde. „Ich hatte den Eindruck der Zufälligkeit“, sagte Gutachter Klaus-Dieter Wiegand, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden war. Manchmal sei die Sperre gesetzt worden, dann wieder nicht – wie am Unfalltag, dem 22. September 2006, als bei der Kollision des Transrapid mit einem auf der Strecke vergessenen Sonderfahrzeug 23 Menschen starben und elf verletzt wurden.

Laut Wiegand haben Unglücke wie die Katastrophe von Lathen aber niemals nur einen Grund. Neben dem „Fehlverhalten des Fahrdienstleiters“ habe es auch noch Probleme mit der Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips gegeben. Laut Betriebsvorschrift habe der zweite Mann auf dem Leitstand den ersten Fahrdienstleiter überprüfen müssen. Dafür hätten ihm aber schon die technischen Systeme gefehlt. Überdies sei der Fahrer des Transrapid trotz des deutlich sichtbaren Hindernisses ohne zu bremsen weitergefahren.

Vor Gericht verantworten muss sich indessen nicht der als verhandlungsunfähig eingestufte Fahrdienstleiter. Stattdessen sind zwei Betriebsleiter angeklagt, weil sie nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft keinen sicheren Fahrbetrieb organisiert haben.