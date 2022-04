Das Ziel: Die U-17-Weltmeisterschaften, bei denen die DFB-Talente gleich ein Höhepunkt erwartet: Vor 60000 Fans im Stadion der Hauptstadt Ajuba geht es am Samstag im ersten Vorrundenspiel gegen Gastgeber Nigeria. Sämtliche WM-Partien der deutschen Mannschaft werden von Eurosport übertragen, das Auftaktmatch am Samstag ab 20 Uhr sogar live. „Das ist eine Riesensache, ich bin schon sehr gespannt“, sagt der 17-Jährige. Nach dem Gewinn der U-17-Europameisterschaft im eigenen Land im Mai erwartet den Defensivmann von Bayer Leverkusen nun das nächste Highlight.

Bedenken vor der Reise in das als unsicher geltende Nigeria hat Nauber nicht: „Unser Hotel ist eingezäunt und wird überwacht. Außerdem hat der DFB eigenes Sicherheitspersonal mitgenommen“, weiß der Defensivmann. Obwohl seine Einsatzzeiten im DFB-Team zuletzt recht übersichtlich waren, spielt Nauber in den Planungen von Nationaltrainer Marco Pezzaiuoli eine zentrale Rolle. Nicht zuletzt, weil der ehemalige VfLer (zuvor TuS Glane, Vikt. GMHütte) als absolut verlässlich gilt und im Verein äußerst konstante Leistungen zeigt.

Als einer von zwei Angehörigen des jüngeren Jahrgangs zählt Nauber zur Stammelf der A-Junioren von Bayer Leverkusen, die in der starken Bundesliga West nach sechs Spielen mit 13 Punkten und 18:3 Toren (!) auf Platz drei rangiert. „Wir haben fünfmal zu null gespielt. das spricht sicher für unsere Abwehr“, ist der Innenverteidiger stolz auf die Bilanz.

Auch wenn im DFB-Team derzeit andere die Nase vorn haben, sollte es für einen Einsatz reichen. Wenn nicht am Samstag, dann vielleicht in den weiteren Vorrundenspielen gegen Argentinien (27.10.) oder Honduras (30.10., jeweils 20 Uhr Eurosport). „Meine Konkurrenten haben zuletzt nicht fehlerfrei gespielt“, glaubt der junge Nationalspieler an seine Chance.