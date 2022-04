Die Gefühle von Meppens Trainer Hubert Hüring nach der gestrigen Partie in Osnabrück waren gemischt: „Wir hätten auch mehr holen können. Andererseits hätten wir aber auch mit leeren Händen dastehen können.“ So ging das Unentschieden durchaus in Ordnung.

Der SV Meppen, bei dem René Lewejohann, Kay Bastian Göttsch und Patrick Schnettberg in die Anfangsformation rückten für Timo Klemm, Cüneyt Özkan und Marcel Hoppe, ging nach einem Traumtor in Führung: Nach einer Ecke von Hüseyin Dogan erzielte Abwehrrecke Tim Natusch seinen zweiten Saisontreffer. Nicht per Kopf, sondern als Aufsetzer per Fallrückzieher in bester Klaus-Fischer-Manier. „Ein spektakulärer Treffer“, lobte Hüring den zuletzt auffälligen Defensivspieler.

Der Gastgeber hatte in den ersten Minuten des ersten Durchgangs die gefährlicheren Szenen. Aber SVM-Keeper Marcus Antczak passte auf. Doch dann verfügte der Gast über Gelegenheiten durch Sebastian Ferrulli (22.), Eray Bayraktar (28.), René Lewejohann (32.). Unmittelbar nach der Pause schien das 2:0 möglich, doch dann erhöhten die Osnabrücker den Druck. Nach „einem unnötigen Eckball“ (Hüring) sorgte Patrick Hermann (60.) für den Ausgleich. In der Schlussphase vergaben die Lila-Weißen noch zwei glasklare Chancen.

„Osnabrück war etwas frischer, aber wir haben engagiert gegen die Müdigkeit angekämpft“, lobte Hüring seine Elf, die von den Meppener Fans „sehr gut unterstützt wurde“. Bis zum Duell beim alten Rivalen VfB Oldenburg am Sonntag bleibt Zeit zur Erholung.