Das neue Projekt soll in enger Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Osnabrück, Fachrichtung Landschafts-entwicklung, und der Leiterin der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Lingen, Karin Schreiner, in die Tat umgesetzt werden.

Bei der Wildnisfläche handelt es sich um einen ehemaligen Acker von etwa 5,6 ha Größe, der sich nun als städtische Kompensationsfläche in vielen Jahrzehnten ohne menschlichen Einfluss zu einem Wald entwickeln soll. Sennhauser: „Eine solche Wildnisfläche stellt etwas Einmaliges dar, denn Wald entsteht in Deutschland in der Regel nur durch Aufforstungen.“

Ziel dieses Projekts ist es, in einer ersten Sukzessionsphase die Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt zu untersuchen. Die Schüler der Naturschutz-AG wollen sich bei der Untersuchung der Fauna auf die Erfassung der Schmetterlinge, Heuschrecken und Laufkäfer beschränken. Paul Stegmann von der Fachhochschule Osnabrück berät die Jugendlichen dabei, wie sie die Tiere einfangen und bestimmen können. Hierfür hat er den Schülern bereits spezielle Bestimmungsschlüssel zur Verfügung gestellt. Bei der Untersuchung der Flora werden die Schüler von Karin Schreiner fachlich unterstützt.

Die Wildnisfläche soll nach etwa einem Jahr auch als außerschulischer Lernstandort dienen, denn die jungen „Forscher“ wollen als Multiplikatoren ihre gewonnenen Ergebnisse auch anderen Schulklassen der Marienschule vermitteln.

Teilnehmer der Naturschutz-AG sind Andreas Tönns, Leon Büscher, Jana Freese, Darleene Emens, Anne Markus, Mareike Taschke, Nadine Gehrling, Jennifer Hamfeld, Alina Robben und Jana Indenkämpen.

Darüber hinaus wollen die Schüler der Naturschutz-AG, die diese Projektarbeit ausschließlich in ihrer Freizeit am Nachmittag oder am Wochenende durchführen, noch zwei weitere Pionierbiotope in Wachendorf untersuchen. Dort handelt es sich ebenfalls um städtische Kompensationsflächen, die sich aber zu Heide entwickeln sollen. Hierfür wurde vorher der Rohhumus abgetragen, sodass der weiße Sand wieder zum Vorschein gekommen ist. Dies ist eine Voraussetzung für die Entwicklung der Heide. Bei dem einen Biotop handelt es sich um die im Volksmund als „Kamelrennbahn“ bezeichnete Fläche.