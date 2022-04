Damit gehört das faszinierende Bild zu einem der spektakulärsten Projekte der jüngeren Kunstgeschichte. Die Entstehung an dieser Stelle verdankt es der Tatsache, dass hier am 15. Mai 1525 die entscheidende Schlacht des Bauernkrieges stattfand. Der Anführer der Bauern, Thomas Münzer, Theologe und Revolutionär im Kampf gegen die kirchliche und weltliche Obrigkeit, wurde nach der Niederlage in der Schlacht bei Frankenhausen enthauptet.

Nach dem Bezug der Zimmer im Hotel „Kaiserhof“ in Kelbra klang der Abend mit einem Essen und einem Vortrag des Nordhauseners Ulrich Laude, den verwandtschaftliche Beziehungen mit Lintorf verbinden, aus. Er vermittelte allerhand Wissenswertes über die Region und deren Geschichte, so die Gäste aus dem Wittlager Land. Der zweite Tag war wie immer dem Wandern vorbehalten. Zwei unterschiedlich lange Strecken, nämlich 17 Kilometer, geführt von Reinhard Elsner, und 10 Kilometer, geführt von Horst Stockhaus, wurden unter die Sohlen genommen. Dass der Kyffhäuser zwar klein, aber keinesfalls flach ist, durften die Langstreckler bei einem Anstieg von 206 auf 456 Meter erfahren.

Die Kurzstreckler hatten zunächst die gleiche Strecke auf dem Kyffhäuserweg gewählt. Nach dem kurzen, jedoch aufgrund des starken Regens vom Vortag rutschig gewordenen Boden recht anstrengenden Abstieg war eine Pause angesagt, und die Gelegenheit wurde genutzt, die Königs- und Kaiserpfalz Tilleda zu besichtigen. Dort weilten vor 1000 Jahren mächtige Herrscher. Da die Könige und Kaiser damals zum Regieren von Ort zu Ort zogen, benötigten sie über das ganze Reich verteilte Herrschaftssitze, die sogenannten Pfalzen. Die vollständig ausgegrabenen Reste der Pfalz von Tilleda geben umfangreiche Einblicke in das mittelalterliche Leben.

Die Wanderungen auf gut ausgeschilderten Wegen führten durch dichte Buchenwälder und vorbei an bizarren Gipsfelsen. Die herrlichen Ausblicke in das Tal der „Goldenen Aue“ und hinüber zum Thüringer Wald und Vorharz ließen die Wandererherzen höher schlagen. Zahlreiche Streuobstwiesen mit schmackhaftem Obst luden immer wieder zum Naschen ein. Allgegenwärtig war als Orientierungspunkt das alles überragende KyffhäuserDenkmal. Die Erlebnisse der beiden Gruppen sorgten am Abend noch für reichlich Gesprächsstoff.

Der dritte Tag war in diesem Jahr ausschließlich Besichtigungen vorbehalten. Der erste Besuch galt dem Kyffhäuser-Denkmal mit den romantischen Burgruinen. Das 81 Meter hohe Denkmal steht auf den Resten der Reichsburg Kyffhausen, die aus dem 11. Jahrhundert stammt. Einige Mutige wagten es, die 247 Stufen hinauf in die Turmkuppel zu steigen, um den sagenhaften Ausblick zu genießen. Der Auf- und Abstieg hinterließ bei einigen Spuren in Form von Muskelkater. Der Kyffhäusersage nachempfunden, schläft am Denkmal der in Stein gehauene König Barbarossa (Friedrich I.), der sich häufig in Italien aufhielt. Der Name Barbarossa ist aus dem italienischen abgeleitet und bedeutet übersetzt Rotbart. Über ihm reitet, ähnlich wie an der Porta Westfalica, Kaiser Wilhelm I., zu dessen Ehren das Denkmal 1890 bis 1896 errichtet wurde. Nächstes Ziel war die Barbarossahöhle, die größte touristisch erschlossene Gips-Anhydrit-Höhle Europas. Riesige Hohlräume mit Spannweiten bis zu 42 Metern, bizarren Deckengebilden und kristallklaren Seen bestimmen das Bild der sagenumwobenen Grotten. Entlang dem etwa 800 Meter langen Führungsweg sind unter anderem die zauberhafte „Neptunsgrotte“, der mächtige „Tanzsaal“, der „Dom“ und der zum Erinnerungsfoto einladende Barbarossastuhl zu sehen.