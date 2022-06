Der Naga hat am eigenen Leib Willkür und Brutalität der indischen Besatzer miterlebt: „Wir wurden als Terroristen verfolgt und gejagt“, sagt der Doktorand, der oft um sein Leben hat fürchten müssen. Der Ruf nach Unabhängigkeit wurde von der Zentralregierung in Neu Delhi mit brachialer Gewalt beantwortet. Ausnahmeregelungen statteten die Sicherheitskräfte mit Befugnissen für Festnahmen, Haftzeiten und Durchsuchungen aus. Verfassungsmäßig garantierte Bürgerrechte wurden außer Kraft gesetzt.

Wer in den Verdacht geriet, Separatismus zu befürworten, musste mit Verhaftung, Mord und Folter rechnen. Schwere Menschenrechtsverletzungen gehörten zum Alltag in Nordostindien. „Sie kamen oft in der Nacht. Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen und die Hände hoch nehmen. Eine kleine Bewegung, und es wurde sofort geschossen.“

Am 14. August 1947, einen Tag vor der indischen Zentralregierung, riefen die Nagas ihre Unabhängigkeit aus. Doch ihr Wunsch nach Selbstbestimmung wurde ignoriert. Neu-Dehli gliederte den „Naga Hills“-Bezirk ins eigene Staatsgebiet ein, obwohl Mahatma Ghandi den Führern der Naga versichert hatte, dass Nagaland nicht gegen seinen Willen in die indische Union gezwungen würde.

Als der Naga Nationalrat (NNC) acht Jahre später beschloss, einen souveränen Staat, die Bundesrepublik Nagaland, zu gründen, zeigte Neu Dehli sein wahres Gesicht. Die Regierung reagierte mit einem Notstandsgesetz, das dem Militär umfassende Befugnisse einräumte, um für die Wiederherstellung der indischen Staatshoheit zu sorgen. Die Folge waren blutige Kämpfe zwischen Indien und den Nagas, in dem 200000 Menschen den Tod fanden.

Wer sind nun die „Naga“? Der Name ist ein Sammelbegriff für drei Millionen Angehörige von 16 größeren und 20 kleineren Volksgruppen, die ein ethnisch eigenständiges Volk sind und eine sino-tibetische Sprache sprechen. Ihre Vorfahren wanderten im 10. Jahrhundert aus der Mongolei in das waldreiche Hügelland im Grenzgebiet zwischen dem heutigen Indien und Burma ein. Der heutige Bundesstaat Nagaland umfasst aber nur einen Teil der Naga-Bevölkerung.

Als Minderheiten leben die Nagas außerdem in den Bundesstaaten Manipur, Assam und Arunchal Pradesh. Im Norden Burmas siedeln schätzungsweise 100000 Nagas. Die Wirtschaft ist geprägt von Ackerbau, Forstwirtschaft und Manufakturen. Das Land ist reich an Rohstoffen, jedoch kaum industrialisiert und dient als Pufferzone zu China.