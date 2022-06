Der Einsatz chemischer Mittel ist echten Bio-Gärtnern verpönt. "Die Mittel wie etwa Schneckenkorn lösen sich bei Feuchtigkeit auf, versickern im Boden und das Gift holen wir uns über Pflanzen und Grundwasser zurück in den Nahrungskreislauf", ist Willi Habermann aus der Kleingartenanlage Gartlage sicher. Erwin Kamenz dagegen verweist auf Herstellerhinweise, wonach modernes Schneckenkorn für den nützlichen Igel und andere Haustiere unschädlich sei und die Inhaltsstoffe nicht von Pflanzen aufgenommen würden. Für ihn ist Schneckenkorn zudem eine saubere Angelegenheit, da die Schnecken nach dessen Genuß in den Boden kriechen und dort sterben. Kurt Hinternesch verweist aber auf den relativ hohen Preis des Mittels.

Beide haben aber noch andere Tricks auf Lager. Kamenz schwört auf ein Brett im Garten, das er feucht hält. "Tagsüber einfach umdrehen und da liegen die druntergekrochenen Biester". Ähnlich Erfolge erzielt Hinternesch mit ausgelegten Bananenschalen oder fauligen Tomaten. Auch die zögen Schnecken magisch an. "Einfach Einsammeln".Appropos Einsammeln: Der nächtliche Gang mit der Taschenlampe stellt noch immer ein probates Mittel dar. Kamenz kennt sogar empfindliche Gemüter, die ihre so gemachte Beute nicht töten wollen. "Die fahren tatsächlich einige hundert Meter weg und setzen die Schnecken dort aus". Solange der Gartennachbar nichts davon weiß...

Robustere Naturen schütten heisses Wasser auf die Tiere, bestreuen sie mit Salz oder trennen sie mit der Gartenschere durch. Von diesen Brachialmethoden halten Kamenz und Hinternesch nichts. "Endgültig effektiv, aber unästhetisch", so ihr Urteil. Da ist ihnen schon die Diskussion lieber, welche Biersorte in der Schneckenfalle am wirkungsvollsten ist. "Da hat jeder so sein eigenes Rezept, aber ich glaube, Schnecken ist es das ganz egal", sagt Kamenz.

Der publizierte Tipp dieses Jahres, die Schnecken über Kaffeebrühe oder Kaffesatz zum Herztod zu bringen, stößt dagegen eher auf Skepsis. "Ich habe noch keine Erfahrung damit, aber was nutzt mir deren Herzinfarkt, wenn sie vorher noch gemütlich alles auffressen?", so Hinternesch.Am besten wäre die indische Laufente, die sich auf Schnecken spezialisert hat und in Österreich von Züchtern sogar ausgeliehen werden kann. Allerdings will nicht jeder Gärtner auch Gänsehalter werden.

Wirksam unterstützt im Kampf gegen die Schneckenplage wurden die Gärtner im Raum Haste jetzt von einem Halbwüchsigen, der mit seinem Fahrrad gezielt an Waldrändern Schnecken überfuhr. "Unter den Schutzblechen sammelte sich haufenweise Schneckenfleisch, das er auf dem Hof abspritzte, einfach eklig", berichtete die Mutter angewidert.