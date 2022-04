33 Jugendliche stellten mit ihren 282 Tieren in Relation zur Gesamtzahl mehr als die Hälfte der Aussteller. Obwohl die Züchter nicht die Meldeergebnisse der letzten Jahre erreichten, erwartete die Besucher dennoch ein guter Querschnitt an Rassegeflügel in den Bereichen Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben.

Die Bundesjugendmedaille der Kreisverbandsjugendschau ging an Mirko Malenke (Zwerg-Dresdner) aus Osnabrück, der als KV-Jugendmeister auch das Ehrenband Weser-Ems (Zwerg-Dresdner, 572 Punkte) erhielt. Die Leistungspreise gingen in der Kategorie '"'Hühner'"' an Bastian Dieker (New Hampshire, goldbraun, 569 Punkte) aus Bramsche, in der Kategorie '"'Zwerghühner'"' an Jan-Niklas Hünnefeld (Holländische Zwerghühner, orangehalsig, 567 Punkte) und in der Kategorie '"'Tauben'"' an Saskia Käuper (Portugiesische Tümmler, vielfarbig, 570 Punkte), beide aus Westerhausen.

Bei den Zuchtpreisen ging das Ehrenband Weser-Ems an Marit Hedden (Dt. Modeneser Schietti, schwarz, 381 Punkte) aus Menslage. Der Zuchtpreis in der Kategorie '"'Hühner'"' ging ans Niklas Pusch (Brahma, rebhuhnfarbig-gebändert, 380 Punkte) aus Bersenbrück; Jenny Heuer aus Westerhausen gewann den Preis in der Kategorie '"'Zwerghühner'"' (Zwerg-Italiener, rotgesattelt, 381 Punkte), Gisa Hedden aus Menslage den Preis in der Kategorie '"'Tauben'"' (Deutsch Modeneser Schietti, weiß, 379 Punkte).

Die Wanderpokale der KV-Jugendschau gingen an die RGZV Westerhausen für die 25 besten Tiere einer Jugendgruppe, die RGZV Quakenbrück für die zehn besten Tiere einer Jugendgruppe und die RGZV Bramsche für die zehn besten Tauben einer Jugendgruppe.

Bei den großen Preisen ging der Preis für die beste Gesamtleistung der Schau (Nürnberger Lerchen, mehlicht ohne Binden) an Helmut Niedernostheide. Die Zuchtpreise sicherten sich Andreas Dohm ('"'Hühner'"'; Welsumer rostrebhuhnfarbig), Ernst Küthe ('"'Zwerghühner'"'; Zwerg-Australorps, schwarz) und Bernhard Felker ('"'Tauben'"'; Brünner Kröpfer, schwarz).

Leistungspreise gab es für Thomas Pusch ('"'Hühner'"'; Brahma rebhuhnfarbig-gebändert), Björn Panten ('"'Zwerghühner'"'; Ostfriesische Zwerg-Möwen) und Günter zur Horst ('"'Tauben'"'; Brünner Kröpfer, schwarz).