Vermischtes Nach Unfall mit Gauck-Wagen: Radler auf Intensivstation 23.06.2010, 14:16 Uhr

Der Radfahrer, der am Mittwoch in München vom Wagen des Bundespräsidenten-Kandidaten Joachim Gauck angefahren wurde, bleibt auf der Intensivstation. „Er hat ein schweres Schädel- Hirn-Trauma“, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei am Donnerstag. „Sein Zustand ist aber stabil.“